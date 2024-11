Nach DSDS-Aus: Pietro Lombardi kündigt weiteren Rückzug an!

Köln - Was bringt die Zukunft für Sänger Pietro Lombardi (32)? Nach seinem Aus bei der RTL - Castingshow " Deutschland sucht den Superstar " ist inzwischen klar: Der 32-jährige Ex-Juror wird sein Leben neu ausrichten. Davon zeugt nun auch ein weiterer entscheidender Rückzug.

Wirkte angefasst, als er seinen Fans berichtete, dass er nach der anstehenden Tournee erstmal weniger Auftritte haben wird: Sänger und Ex-DSDS-Juror Pietro Lombardi (32). © Instagram/PietroLombardi

Denn wie der DSDS-Gewinner von 2011 auf Instagram bekannt gab, wird die im kommenden Jahr geplante Tournee durch Arenen in Deutschland die vorerst letzte sein.

"Ihr habt gefragt, ob die Tour im Februar stattfindet und ja, sie findet statt. Aber es wird die letzte Pietro-Lombardi-Tour sein, für die nächsten Jahre", so der "Señorita"-Interpret in Richtung seiner Fans.

Allerdings soll diese Ankündigung nicht als kompletter Rückzug vom Showbusiness verstanden werden, bekräftigte der 32-Jährige. Vielmehr wolle er in absehbarer Zeit einfach nicht mehr so viele Gigs hintereinander spielen. Einzelkonzerte und Musik werde er aber selbstverständlich weiter machen.

Als Begründung für die anstehende Auszeit vom stressigen Tournee-Leben hatte er gesagt: "Mir ist in den letzten Wochen einiges klar geworden. Und das ist einfach, dass es nicht wichtig ist, was andere Menschen denken, sondern was die Menschen denken, die wissen, wer du bist."

Eine Anspielung möglicherweise auf den zurückliegenden Streit mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28), durch die das Paar nach einer Versöhnung aber offenbar wieder mehr zusammengerückt ist. Die wahrscheinliche Botschaft: Pietro will ab sofort wieder mehr Zeit mit der Familie verbringen.