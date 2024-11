Ständiger Zoff im Hause Lombardi: "Pietro war nach der Geburt sehr oft nicht da"

Hatten in den vergangenen Wochen turbulente Beziehungstage hinter sich: DSDS-Juror Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte, die Influencerin Laura Maria Rypa (28). © Rolf Vennenbernd/dpa

Es sei, so Pietro, schon manchmal verwunderlich, dass Laura überhaupt noch mit ihm zusammen sei, gesteht der Pop-Sänger im Interview mit der BILD.

"Es gibt zum Beispiel häufiger Streit, wenn ich nach Hause komme und sage, dass ich jetzt noch Party machen will", so der 32-Jährige. Darauf würde Laura dann mit "Sag mal, spinnst du, ich will schlafen gehen", antworten.

Laura hat dazu ihre ganz eigene Theorie: "Ich glaube, er wusste bis zu unserem Streit gar nicht wirklich, was es bedeutet, eine Familie zu haben. Das bringe ich ihm gerade erst bei."

Doch auch sonst würde es zwischen den beiden auch schon wegen Kleinigkeiten immer wieder eskalieren. "Wir streiten uns manchmal wegen einer Flasche auf dem Tisch. Ich bin nicht der ordentlichste Mensch und dann habe ich eine Frau, die komplett das Gegenteil ist", versucht Pietro, sein tägliches Dilemma zu erklären.

Aber: Beide betonen, dass sie sich nach wie vor lieben, trotz teils überdeutlicher Differenzen. Sie seien einfach so unterschiedlich, dass sie eigentlich gar nicht zusammen passten, meint Pietro.