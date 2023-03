Pietro Lombardi stellt Laura pikante Frage: Mit DER Antwort hat er nicht gerechnet!

"Kurze Frage: Welche drei Sachen liebst du am meisten an mir? Erstens…?", wollte Pietro in seiner Story plötzlich von seiner zukünftigen Ehefrau wissen. Laura war spürbar überrumpelt von der Frage und musste zunächst nach einer passenden Antwort suchen. Dann fiel ihr ein: "Äh, dein Bauch!"

Der 30-jährige Sänger löcherte seine Verlobte zu später Stunde noch mit der Frage, welche Eigenschaften sie an ihm denn am meisten liebe. © Instagram/pietrolombardi (Screenshots, Bildmontage)

Das wollte die hübsche Blondine so jedoch auf keinen Fall stehenlassen. "Nein, ich schwöre, ich liebe deinen Bauch", betonte Laura noch einmal. Als zweite Eigenschaft listete die 27-Jährige schließlich Pietros "humorvolle Art" auf.

Kaum hatte sie den Satz beendet, brachen beide Protagonisten auch schon in schallendes Gelächter aus. "Okay, du bist so schlecht", prustete Pietro in die Kamera, ehe er abschließend noch das dritte und letzte Attribut einforderte.

"Dass du so treu und loyal bist", entgegnete ihm die Mutter des kleinen Leano. Eine Antwort, die den Sänger sichtlich zufriedenstellte. Puh, Test bestanden - wenn auch auf den letzten Drücker!

Die Story neigte sich bereits dem Ende entgegen, da hatte Laura noch eine lautstarke Ergänzung im Köcher. "DEIN GELD", brüllte die Beauty plötzlich aus dem Hintergrund.

Auf diese Antwort hatte Pietro nur gewartet. "Jaaaaa!", schrie er seine Freude über die vermeintliche "Wahrheit" heraus. Natürlich handelte es sich dabei nur um einen Scherz. Kurz darauf musste der Kinderbuchautor nämlich unverblümt zugeben: "Du machst den Kühlschrank voll!"