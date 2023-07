Pietro Lombardi überrascht mit Ankündigung zu seiner Hochzeit!

Köln/Karlsruhe - Pietro Lombardi (31) plant seine Hochzeit. Jetzt verriet der Sänger sogar, an welchem Ort er seiner Verlobten Laura Maria Rypa (27) am liebsten das Jawort geben würde. Die Wahl wäre eine echte Überraschung!

"Hier werde ich heiraten. Ganz klar", offenbarte der frühere Swarovski-Stein-Setzer. Ob Laura in diesen Plan bereits eingeweiht ist, ließ Pietro offen.

In seiner Instagram-Story ließ er seine rund zwei Millionen Fans an dem Ausflug teilhaben und hatte überdies noch eine spannende Neuigkeit im Gepäck.

Ein Konzert bei einem Tankstellenjubiläum führte den Sänger nun zurück in seine Heimatstadt Karlsruhe. Dabei traf er nicht nur Fans und viele alte Freunde, sondern stattete auch seinem Lieblingsort einen Besuch ab: dem Karlsruher Schloss!

Zuletzt verbrachten der Sänger und die Influencerin mit ihrem gemeinsamen Sohn Leano ein paar erholsame Tage auf der Trauminsel Korfu. © Instagram/lauramaria.rpa (Screenshot)

Das Karlsruher Schloss wurde ab 1715 im Stile des Barocks als Residenz des Markgrafen Karl Wilhelm von Baden-Durlach errichtet. Es diente bis 1918 als Residenzschloss der Markgrafen bzw. Großherzöge von Baden. In puncto Protz und Prunk sicherlich ein adäquater Trauungsort für Pietro und seine Liebste.

Ob die Hochzeit tatsächlich im Süden der Republik stattfindet, wird sich noch zeigen. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht, wie der Zweifach-Papa kürzlich im Rahmen einer kleinen Frage/Antwort-Runde auf seinem Kanal verlauten ließ.

"Wir wollen unbedingt, dass Leano das richtig miterleben kann", so die Begründung des früheren Pizzabäckers. Dennoch hat Pietro schon einen ganz konkreten Plan im Kopf, wie der schönste Tag in seinem Leben ablaufen soll.

Demnach werde Laura am Tag X in Begleitung von Leano und ihrem Vater zum Traualtar schreiten. Dort würde er mit Sohnemann Alessio (8) bereits warten und die Braut freudestrahlend in Empfang nehmen.

"Das wäre die Traumvorstellung", erklärte der 31-Jährige.