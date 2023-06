Pietro Lombardi unzufrieden und frustriert wie selten zuvor! "Ich könnte echt heulen, das fuckt einfach ab"

So richtig glücklich scheint der Ex von Sarah Engels (30) aber dennoch nicht zu sein. Grund dafür sind die ausbleibenden Fortschritte vor dem Spiegel. "Ich bin so fleißig, das ist krass. Mein Problem ist, dass ich es nicht schaffe, im Defizit zu bleiben. Ich könnte echt heulen", klagte "Pie" sein Seelenleid.

So emotional und frustriert haben ihn seine Fans wohl nur selten erlebt. Am Mittwochabend meldete sich "Pie" bei seiner gewaltigen Community, um einfach Frust abzubauen und sein Leid zu klagen.

Geplagt vom Frust teile der Sänger seinen zwei Millionen Followern sein Leid. © Montage: Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi

Nicht Wille, Leistungsbereitschaft oder Lust werden dem zweifachen Papa zum Verhängnis, sondern sein ständiger Hunger ...

"Ich esse zu gern, ich schaffe es einfach nicht", fuhr es mit verzweifelter und frustrierter Stimme aus ihm heraus. An der Seite seines Fitness-Buddys soll sich das aber in Zukunft ändern! Gemeinsam mit Kumpel Claudio will sich der Schützling von Dieter Bohlen (69) auch den letzten Speckröllchen widmen und überschüssiges Fett in die Knie zwingen.

"Dabei bin ich so fleißig wie noch nie was den Sport angeht. Das ist echt Kacke, alter ... wirklich." Ein Paradebeispiele für Disziplin wohnt sogar im Haus!

Laura Maria Rypa (27), baldige Ehefrau des Schmusesängers, trainierte sich nach Schwangerschaft und Geburt in die Form ihres Lebens und könnte ihrem Gatten auf den letzten Metern den nötigen Arschtritt verpassen.

Doch davon fehlt in den Aussagen des 30-Jährigen jede Spur.

Statt sich Tipps und Tricks bei seiner Herzensdame abzuholen, denkt der Papa von Alessio eher an eine Diät. "Vielleicht muss ich mal konsequenter sein und das wirklich mal durchziehen."