Pietro Lombardi zeigt besonderes Detail von Leanos Gesicht: "Ein wunderschöner Junge"

Köln – Pietro Lombardi (30) ist ganz vernarrt in sein jüngstes Söhnchen! Obwohl er Leanos Gesicht im Netz verborgen hält, hat der Zweifach-Papa nun ein ganz besonderes Detail seines Kleinen gezeigt und ist aus dem Schwärmen gar nicht mehr herausgekommen.

Sein Mund sei hingegen "komplett Papa", verriet Pietro voller Stolz und schwärmte von seinem Sprössling: "Ein wunderschöner Junge, wir sind so verliebt in den Kleinen."

Der DSDS-Star plauderte jedoch bereitwillig aus dem Nähkästchen. Leano sei eine "gute Mischung aus beiden" Elternteilen, seine hellen Augen habe er dabei in jedem Fall von seiner Mama, Influencerin Laura Maria Rypa (27), geerbt.

So teilte Pietro ein Bild von Leanos babyblauen Augen. Aufgrund des stark vergrößerten Ausschnitts war mehr vom Gesicht des Winzlings nicht zu erkennen.

In einer Instagram-Story beantwortete der Sänger die Fragen seiner Fans. Einer von Pietros rund zwei Millionen Followern nutzte die Gelegenheit und hakte nach.

Laura Maria Rypa (27) hatte den kleinen Leano am 8. Januar als Frühchen zur Welt gebracht. © Instagram/Laura Maria Rypa

Schon am Vatertag vor einer Woche hatte Pietro dem viereinhalb Monate alten Leano und dessen siebenjährigen Halbbruder Alessio, der von Ex-Ehefrau Sarah Engels (30) stammt, liebevolle Worte gewidmet.

"Liebe euch, meine zwei Jungs", schrieb er in einem Instagram-Beitrag. Zwar könne er nicht immer vor Ort bei seinen Söhnen sein, doch "Fakt ist, dass ich immer versuchen werde, der beste Vater für euch zu sein und euch all meine Liebe gebe, die in mir ist", erklärte der 30-Jährige.

Ein wichtiges Versprechen, das Leano in seinem noch so jungen Alter zwar nicht wirklich begreifen, dafür aber sicherlich spüren dürfte.

Der Mini-Lombi hatte am 8. Januar - rund sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin - das Licht der Welt erblickt und auf der Intensivstation aufgepäppelt werden müssen.