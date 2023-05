Planen Pietro Lombardi und seine Laura schon das zweite Kind? "Heute rappelts im Karton"

Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (27) sind erst Anfang des Jahres erstmals zusammen Eltern geworden. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/pietrolombardi

In einer Instagram-Story teilte Laura ihren fast 800.000 Followern mit, dass sie jetzt wieder aktiver Sport machen möchte. Deshalb trank sie zunächst einen Fitness-Drink und zeigte dann eine Fitness-Uhr, die sie für sich und Pietro besorgt hat. "Wir beide sind jetzt so richtig am durchziehen. Beziehungsweise, ich werde ab nächster Woche richtig anfangen", sagte die 27-Jährige.

Natürlich sah auch der Ex-Mann von Sarah Engels (30) die Story seiner Laura. Aus diesem Grund zückte auch Pietro daraufhin sein Handy und sprach die Influencerin auf das Thema Sport an. "Du hast ja gerade ein Video gemacht, in deiner Story so 'ich fang an mit Sport und alles und zieh jetzt durch'", so der 30-Jährige.

Und stellte ihr dann "die Frage aller Fragen": "Was ist denn, wenn du in drei Monaten wieder schwanger bist?"

Die Antwort der Düsseldorferin kam wie aus der Pistole geschossen: "Dann ist das so!"

Planen die beiden also schon ihr zweites gemeinsames Kind?