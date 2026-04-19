Erneuter Polizeieinsatz mitten in der Nacht: Wieder Pietro Lombardi betroffen

Köln - Bereits vor rund eineinhalb Jahren sorgte Pietro Lombardi nach einem heftigen Streit mit seiner Ex-Verlobten Laura Maria Rypa (30) für Schlagzeilen aufgrund eines Polizeieinsatzes . Jetzt musste der 33-Jährige selbst die Hilfe der Beamten in Anspruch nehmen.

Pietro Lombardi (33) musste die Hilfe der Polizei in Anspruch nehmen. (Archivfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

"Ich bin ein bisschen fertig, weil die Polizei bei mir geklingelt hat, wegen dir", verrät Kumpel Oliver Pocher (47) im gemeinsamen Podcast "Patchwork Boys".

Demnach sei um halb vier Uhr nachts richtig was los gewesen, als vor dem Anwesen des "Schwarz und Weiß"-Interpreten plötzlich Polizeiautos und Rettungswagen aufgetaucht seien.

Zuvor soll ein Mann gegenüber der Polizei behauptet haben, dass er nachts von dem ehemaligen Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" in dessen aktuelle Wohnung eingeladen worden sei. Im Anschluss sei er dann angeblich in der Nachbarschaft überfallen worden.

Die Beamten hätten daraufhin versucht, Pietro telefonisch zu erreichen, um den Sachverhalt und die Rechtmäßigkeit der Einladung zu prüfen. Doch als dieser nicht rangegangen sei, habe Olli die Aufklärung der Situation an der Haustüre übernommen.

Schnell habe sich aber herausgestellt, dass die Geschichte nur eine Inszenierung gewesen sei und der vermeintliche Kontakt zwischen dem Mann und dem Sänger offenbar auf Nachrichten einer Prepaid-Nummer basiert habe, die jedoch nicht Pietro zuzuordnen gewesen sei.