"Sie ist gerade bei mir": Pietro Lombardi irritiert mit Aussage zu Laura Maria Rypa

Köln - Seit rund drei Monaten bestimmen Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (29) aufgrund ihrer Trennung die Promi-News. Jetzt hat der Sänger jedoch für Irritationen gesorgt.

Pietro Lombardi (33) hat bei seinen Fans für Irritationen gesorgt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Denn der ehemalige Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" hat sich mal wieder einer Fragerunde auf seinem Instagram-Kanal gewidmet. Dabei wollte einer seiner etwa zwei Millionen Anhänger wissen, was die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte aus Düsseldorf derzeit mache und ob sie sogar bei Pietro sei.

"Ja, sie ist gerade bei mir", erklärte "Pie" in seiner Story, allerdings sei seine Ex-Verlobte bereits eingeschlafen.

Als er dann die Kamera auf seine Brust richtete, konnte man eine kleine Hand sehen. "Aber ja, sie ist gerade eingeschlafen, deshalb nicht so laut sein", flüsterte der Ex-Mann von Sarah Engels (32).

Allerdings ist alles halb so wild: denn der vermeintliche intime Moment ist nichts anderes als ein Witz des gelernten Pizzabäckers gewesen.