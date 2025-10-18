"Sie ist gerade bei mir": Pietro Lombardi irritiert mit Aussage zu Laura Maria Rypa
Köln - Seit rund drei Monaten bestimmen Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (29) aufgrund ihrer Trennung die Promi-News. Jetzt hat der Sänger jedoch für Irritationen gesorgt.
Denn der ehemalige Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" hat sich mal wieder einer Fragerunde auf seinem Instagram-Kanal gewidmet. Dabei wollte einer seiner etwa zwei Millionen Anhänger wissen, was die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte aus Düsseldorf derzeit mache und ob sie sogar bei Pietro sei.
"Ja, sie ist gerade bei mir", erklärte "Pie" in seiner Story, allerdings sei seine Ex-Verlobte bereits eingeschlafen.
Als er dann die Kamera auf seine Brust richtete, konnte man eine kleine Hand sehen. "Aber ja, sie ist gerade eingeschlafen, deshalb nicht so laut sein", flüsterte der Ex-Mann von Sarah Engels (32).
Allerdings ist alles halb so wild: denn der vermeintliche intime Moment ist nichts anderes als ein Witz des gelernten Pizzabäckers gewesen.
Gemeinsamer Auftritt von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa?
Denn anstatt der Hand von Laura zeigt Pietro die Hand einer kleinen Puppe. Genauer gesagt die von Cowboy Woody aus dem Disney-Film "Toy Story".
"Ich bin grad nur mit Woody, bester Mann, ich schwör", verrät er seinen Fans dann.
"Gell Woody, wir haben hier wilde Zeiten. Ich liebe dich", führt er lachend weiter aus und küsst die Figur.
Mit dem Video hat der bekennende Fan des Karlsruher SC sicher einige Lacher auf seiner Seite, doch damit sorgt er auch für Verwunderung bei seinen Anhängern.
Aber auch Laura ist einem Liebescomeback nicht abgeneigt, wie sie erst kürzlich gegenüber RTL preisgegeben hat.
Und das Ex-Paar scheint auch direkt für eine Überraschung zu sorgen: denn beide werden am Samstagabend (18. Oktober) beim großen Box-Event "Fame Fighting 3" in Essen erwartet. Das berichtet zumindest "BILD". Demnach stehen sowohl Pietro als auch Laura auf der Gästeliste.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa