Ehe-Aus bei "Love Island"-Paar Yasin und Samira? Die Zeichen sind eindeutig

Bei Yasin (32) und Samira Cilingir (25), bekannt durch "Love Island" und dem "Sommerhaus der Stars", verdichten sich die Anzeichen auf ein mögliches Ehe-Aus. © Fotomontage: Instagram/samira.bne

So folgen sich die beiden, die in der Vergangenheit kein Geheimnis aus ihren Beziehungsproblemen gemacht hatten, nicht mehr gegenseitig auf Instagram - in der heutigen Zeit ein ziemlich eindeutiger Hinweis.

Dazu kommt: Am gestrigen Dienstag veranstaltete die 25-Jährige auf ihrem Profil einen Fashion Haul. Sie zeigte sich in verschiedenen Kleidungsstücken und hatte auch einen Rabattcode für ihre Follower im Gepäck.

So weit, so unspektakulär. Was jedoch auffiel: Weder an ihrer rechten noch an ihrer linken Hand trug Samira einen Ehering. Dabei hatten sich die beiden einstigen Turteltauben im Februar 2021 das Jawort gegeben.

Kurz zuvor waren Yasin und Samira bereits Eltern ihres ersten gemeinsamen Kindes geworden: Im Dezember 2020 war Sohn Malik (2) auf die Welt gekommen. Im Juni dieses Jahres folgte Töchterchen Medina.

Das vermeintliche Familienglück steht allerdings schon seit einiger Zeit unter keinem guten Stern: Bereits im Mai 2022 hatte der 32-Jährige von Problemen und einer "extrem schwierigen Phase" berichtet.