Ehe-Krise bei Yasin und Samira von "Love Island": Ist er endgültig ausgezogen?

Die "Love Island"-Stars Yasin (32) und Samira Cilingir (25) haben zwei gemeinsame Kinder. © Screenshot/Instagram/samira.bne (Bildmontage)

Bei den einstigen "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten verdichten sich aktuell die Hinweise auf eine handfeste Ehekrise.

Doch während die beiden in der Vergangenheit kein Geheimnis aus ihren Ehe-Problemen gemacht hatten, fehlt aktuell ein klares Statement zu ihrem Beziehungsstatus.

Fans fiel bereits vor einigen Tagen auf, dass sich Yasin und Samira bei Instagram nicht mehr folgen – in der Social-Media-Welt normalerweise ein handfestes Zeichen für eine Krise. Während es in Yasins Story zudem verdächtig ruhig blieb, zeigte sich Samira nur noch alleine mit ihren beiden Kindern in dem sozialen Netzwerk. Dazu scheint sie ihren Ehering abgelegt zu haben.

Auf die Nachfrage ihrer Follower, wo Yasin sei, erklärte Samira nun geheimnisvoll: "Yasin ist nicht hier und ich bin zurzeit alleine." In einer Fragerunde solidarisierte sie sich außerdem mit einer Followerin, die offenbar gerade in derselben Situation steckt.

"Du schaffst das, du bist eine sehr starke Frau. Setz dir ein Lächeln auf und lobe dich mal selbst", lautete Samiras Rat.