"Love Island"-Yasin reagiert auf Aussage von Frau Samira: "Hat mich echt angekotzt"

Yasin und Samira Cilingir machen derzeit eine Beziehungspause. Eine Aussage der 26-Jährigen brachte den 32-Jährigen jetzt allerdings auf die Palme. © Fotomontage: Instagram/yasin__ca

Doch wie geht es den beiden in dieser schwierigen Situation? Während der 32-Jährige zuletzt immer wieder offen über seine Gefühle sprach, hielt sich seine Ehefrau in den sozialen Netzwerken eher zurück.

Zwar machte die 26-Jährige keinen Hehl aus dem komplizierten Verhältnis mit Yasin, stichelte auch mal gegen den Vater ihrer beiden Kinder, mit Wasserstandsmeldungen meldete sie sich aber nicht bei ihrer Community - bis jetzt!

Im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram ging die zweifache Mutter nun zumindest ein wenig detaillierter auf ihren Gemütszustand ein. Eine Followerin wollte ganz konkret wissen, ob es Samira aktuell gut gehe.

"Nein, aber ich glaube, das sieht man mir zurzeit auch an. Es ist sehr, sehr viel, was jetzt auch an meine Psyche geht", verdeutlichte die Hamburgerin. Zu allem Überfluss merke sie auch noch, dass sie krank werde.

Noch aufschlussreicher war aber das, was Samira auf die Frage antwortete, ob sie sich vorstellen könne, wieder mit Yasin zusammenzukommen. Sie erklärte: "Herz ja, Kopf nein. 50/50."