"Love Island"-Yasin öffnet sich seinen Fans: "Das belastet mich brutal"

Das einstige "Love Island"-Traumpaar Yasin (32) und Samira Cilingir (26) kämpft aktuell mit gewaltigen Ehe-Problemen. © Fotomontage: Instagram/yasin__ca

Am gestrigen Montagabend meldete sich der zweifache Vater mal wieder bei seinen Fans auf Instagram, um offen und ehrlich über seine Gefühle zu sprechen. Etwas, was er in jüngster Zeit immer öfter tut.

Zunächst regte er sich aber wegen einer ganz anderen Sachen auf: "Ich muss mich kurz beruhigen. Kennt ihr das? Ihr drückt einen Anrufer weg, und dann ruft der direkt danach noch mal an? Warum ruft man noch mal an?" wetterte der 32-Jährige mit einem Schmunzeln im Gesicht.

Anschließend wurde er jedoch ernst. "Bei mir ist es die letzten zwei, drei Tage scheiße. Es läuft gerade einfach nicht. Aber das gehört zum Leben dazu. Es kann eben nicht immer alles perfekt laufen", verdeutlichte der ehemalige Kuppelshow-Kandidat.

Er wolle aber offen mit seiner Community sprechen, ergänzte der Wahl-Hamburger - über Dinge, die er sonst eigentlich für sich behalte. "Manchmal muss man sich aber einfach öffnen", unterstrich der gebürtige Allgäuer.

Und so offenbarte er seinen Fans Folgendes: "Ich muss ehrlich sagen: Ich fühle mich gar nicht mehr wohl hier. Das belastet mich brutal." Er sei sich auch sicher, dass seine Follower ihm das in der letzten Zeit angemerkt hätten, so Yasin.