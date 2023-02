"Ich könnte meinen Ex töten": Shakria schießt zum Valentinstag erneut gegen Piqué!

Barcelona - Nach Romantik war Shakira (46) am Tag der Liebe offenbar überhaupt nicht zumute. Stattdessen eröffnete der Popstar die nächste Runde im Rosenkrieg mit Gerard Piqué (36) und teilte ein Video mit spezieller Botschaft.

Shakira (46) ließ ihren Gefühlen beim Frühjahrsputz am Valentinstag freien Lauf. © Screenshot/Instagram/shakira

Im Juni 2022 endete die langjährige Beziehung der Sängerin und des ehemaligen Barca-Verteidigers, seitdem tauscht das frühere Vorzeigepaar munter Seitenhiebe in aller Öffentlichkeit aus.

Unter anderem folgte auf einen schonungslosen Diss-Track der Kolumbianerin die bissige Antwort des Weltmeisters von 2010. Immer wieder stand auch Piqués neue Freundin Clara Chia Marti (23), mit der der Ex-Fußballer bereits vor der Trennung angebandelt haben soll, im Fokus der Schlammschlacht.

Bei Shakiras neuestem Streich bekamen wieder beide ihr Fett weg: Am Dienstag veröffentlichte die 46-jährige Pop-Ikone ein kurzes, aber sehr prägnantes Video auf ihren sozialen Kanälen.

Darin schwang sie den Wischmob zum Song "Kill Bill" der US-amerikanischen Künstlerin SZA (33) über den Boden ihrer Küche und formte den besonderen Text des Liedes während des Schrubbens mit ihren Lippen.

In der deutschen Übersetzung des Refrains heißt es: "Ich könntе meinen Ex töten, nicht diе beste Idee. Seine neue Freundin ist die nächste, wie bin ich hierhergekommen? Ich könnte meinen Ex töten, aber ich liebe ihn trotzdem. Lieber im Knast als allein."