Sidos Freundin zeigt erste Einblicke mit Baby - Patchwork-Familie hat weiteren Zuwachs

Berlin - Erst vor wenigen Wochen sind Rapper Sido (44) und seine Georgina Stumpf (34) Eltern geworden . Wie es der frischgebackenen Mama mit ihrem Baby ergeht und was für einen "Meilenstein" sie geschafft hat, verrät sie in ihrer jüngsten Story auf Instagram .

Doch momentan schaffe sie es noch nicht. Vorab verrät die 34-Jährige so viel: "Die Hebamme hat meinen Bauch getapt, damit meine Muskelstränge wieder zusammengehen." Wie das aussieht, will sie bald auf Social Media zeigen.

"Ich habe heute das erste Mal geduscht und meine Haare geföhnt. Fühle mich dementsprechend wie neu geboren", sagte die Twitch-Moderatorin in ihrer Story, während ihr Neugeborenes in einer Decke eingehüllt auf ihrem Schoß liegt.

Die Ex von Rapper Sido (44), Charlotte Würdig (46), hat neuerdings einen Welpen. © Screenshot/Instagram/charlottewuerdig, Matthias Balk/dpa (Bildmontage)

Für Gia ist es ihr erstes Baby, doch ihr Partner Sido hält nun sein fünftes Kind im Arm und lebt in einer funktionieren Patchwork-Konstellation.

Seine Ex, Charlotte Würdig (46), mit der der "Bilder im Kopf"-Interpret zwei Söhne hat, ist indes kurz vor Weihnachten auf den Hund gekommen.

In ihrem jüngsten Post auf Instagram zeigt sich die Berlinerin mit einem Berner-Sennenwelpen. "There is a new boss in town", schrieb die Schauspielerin unter den Post.

Der tierische Nachwuchs "Linus" trägt einen Haarreifen und soll Rentier Rudolph Konkurrenz machen.

Die Patchwork-Familie hat jetzt also zwei Neuankömmlinge in die bunte Truppe zu integrieren. Ob es sich bei dem Baby von Sido und Gia um ein Mädchen oder einen Jungen handelt, ist noch nicht bekannt.