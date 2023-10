Nach CDU-Austritt: Sophia Thomalla rechnet mit ihren Kritikern ab

Sophia Thomalla hat die Politikerinnen Julia Klöckner (50, CDU, l.) und Dorothee Bär (45, CSU) scharf kritisiert. © Annette Riedl/dpa

Die Nordirin war am Vorabend bei der CDU-Veranstaltung "Gewalt gegen Frauen - Das Schweigen brechen" als Gastrednerin in Berlin eingeladen.

Lynn erhob im vergangenen Mai Anschuldigungen nach einem Rammstein-Konzert in Vilnius. Anschließend meldeten sich mehrere Frauen mit Vorwürfen gegen Thomalla-Ex Till Lindemann (60), den die 34-Jährige vehement verteidigt.

Im Zuge ihres Parteiaustritts ließ Thomalla auch kein gutes Haar an Julia Klöckner (50, CDU) Dorothee Bär (45, CSU). Die CDU-Politikerin reagierte inzwischen auf die Aussagen der TV-Moderatorin, die sie dazu einlud "sich mit uns für einen besseren Schutz von Frauen einzusetzen", so Klöckner gegenüber "Bild".

"Mit politischen Floskeln beantwortet und den Fakten, die ich aufzähle, leider galant wieder aus dem Weg gegangen", schrieb Sophia am Freitag zu einem Screenshot des Bild-Artikels in ihrer Instagram-Story. Sie habe Klöckner bereits am 16. September zu diesem Thema kontaktiert und keine Antwort erhalten.