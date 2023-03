Nach Ehe-Aus von Sylvie Meis: Sieht man hier erstmals Niclas Castellos Neue?

Niclas Castello (44) versah das Foto der Künstlerin Gilda Garza mit einem dicken roten Herz. © Screenshot Instagram/gildagarza007, niclas.castello (Bildmontage)

Während sich Meis direkt wieder ins Nachtleben stürzte und Follower weiter an ihrem Alltag teilhaben ließ, blieb es auf dem Instagram-Account von Castello eher still - bis jetzt.

Denn eigentlich nutzt der 44-Jährige seine Reichweite in den sozialen Medien vor allem dafür, seine Kunst zu promoten.

Doch in seine Instagram-Story mogelte sich nun auch eine Frau in sexy Pose: Die mexikanische Küstlerin Gilda Garza veröffentlichte in ihrer Story ein Foto, auf dem sie sich im hautengen Dress vor einem von Niclas' Kunstwerken rekelt. Einen Arm hat sie dabei auf den Cube gelegt. Dazu verlinkte sie den Künstler, der die Story seinerseits repostete. Erst einmal nichts Ungewöhnliches.

Doch seinen Repost versah Niclas zudem mit einem dicken roten Herz-Emoji ... und das nur wenige Wochen nach der Trennung von Meis.

Ein Seitenhieb gegen seine Noch-Ehefrau?