Sylvie Meis im Kleinen Schwarzen raubt ihren Fans den Verstand

Die Moderatorin ging am Samstagabend aus. Mit dabei war ihr Bruder Daniel Meis (46). Während er im langärmligen Polohemd ganz nach seriösem Geschäftsmann aussah, kam Sylvie ebenfalls in einem Klassiker, einem atemberaubenden Kleinen Schwarzen.

Nach dem Feiern begann Sylvie den Sonntag mit Sport. © Montage: Screenshot/Instagram/sylviemeis

"Little black dress magic 🖤 ready for a fun Saturday night 🥰", schrieb die 44-Jährige dazu. Wo die Nacht hinführte, ob Sylvie beispielsweise tanzen ging, verriet sie nicht. Der nächste Morgen begann jedenfalls wieder mit Sport, um sich in Form zu halten, wie sie am Sonntag auf Instagram zeigte.

Bei ihren Fans kam das Samstagabend-Outfit hervorragend an, Sylvies Aussehen raubte vielen den Verstand. Mit mehr als 34.000 Likes sammelte ihr Fotobeitrag so viel Zuspruch wie kein anderer seit Mitte Februar. Sie wurde überschüttet mit Herzen, Flammen und zustimmenden Kommentaren.

Darunter befanden sich wenige missgünstige Sätze. Diese scheinen sich seit ihre Trennung von Noch-Ehemann Castello zu häufen. Darin hieß es unter anderem, Sylvie suche nur nach einem neuen reichen Mann. Diesen und weitere Vorwürfe musste sich die Moderatorin erst kürzlich anhören, als sie im blauen Minikleid und Stiefeln beim HSV-Spiel auftauchte.

Sylvie reagierte mit "WTF". Besser lässt sich die Missgunst nicht kommentieren.