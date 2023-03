Sylvie Meis posiert nackt - und bekommt "Like" von Ex Niclas

Mit dem Schnappschuss will die Moderatorin auf ein wichtiges Thema aufmerksam machen, wie sie erklärt: "Ich liebe es zu sehen, wie sich unsere Welt langsam in die richtige Richtung bewegt und das Geschlecht auf allen Ebenen immer weniger wichtig wird. Wir haben jedoch noch einen langen Weg vor uns, aber ich glaube fest daran, dass wir Gleichberechtigung schaffen können!"

An freizügige Aufnahmen sind die rund 1,4 Millionen Follower der schönen Niederländerin bereits gewöhnt. Auf Instagram posiert sie regelmäßig im Bikini oder in knappen Kleidern.

Für ihre Botschaft erntet Sylvie viel Zuspruch. "Oh yes", "go girl" oder "du bist eine Ikone", heißt es in den zahlreichen Kommentaren.

Unter den mehr als 3.700 "gefällt mir"- Angaben befindet sich auch ein "Like", mit dem wohl kaum jemand gerechnet hätte - und zwar von Ex Niclas Castello (44). Offenbar hat die heiße Aufnahme seiner Verflossenen bei dem Künstler Eindruck hinterlassen.

Sylvie und Niclas hatten Ende Februar das Aus ihrer rund zweieinhalbjährigen Ehe bekannt gegeben - böses Blut fließt zwischen den beiden anscheinend aber nicht.