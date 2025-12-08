Abschied? Von wegen! Gottschalk macht "den Laden nicht ganz dicht" und kündigt Comeback an

München - Wer ernsthaft glaubte, Thomas Gottschalk (75) könne diesmal wirklich ohne Medienrummel leben und sich endgültig zurückziehen, hat sich geirrt. Keine 24 Stunden nach seiner großen Abschiedsshow bei RTL meldet sich der 75-Jährige schon wieder – mit einer klaren Ansage: Er kommt zurück.

Thomas Gottschalk (75) will sechs Monate pausieren. © SWR - Südwestrundfunk/SWR - Südwestrundfunk/obs

Nach der Veröffentlichung seiner schweren Krebserkrankung entschloss sich Gottschalk, sich von den TV-Bildschirmen zurückzuziehen.

In seiner großen Abschiedsshow am Samstag antwortete er auf Günther Jauchs (69) Frage, ob er seinen Instagram-Account wirklich dichtmachen und sich auch in keiner Sendung mehr zeigen wolle, klar mit "Ja": "Das mit 75 ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, wo man sagt, ich ziehe mich zurück."

Mit viel Applaus zog er sich dann um 22.13 Uhr zurück. Doch lange hielt es Gottschalk nicht ohne Medien aus. Kurze Zeit später postete der Moderator bereits auf Instagram – und sorgte direkt wieder für Spekulationen.

"Fast zweieinhalb Millionen von euch haben sich über meinen Gesundheitszustand Gedanken gemacht und die überwältigende Mehrheit hat mir Mut zugesprochen", bedankte sich Gottschalk in seiner Story. "Deshalb kümmere ich mich die nächsten sechs Monate ausschließlich um meine Gesundheit."

Aber Moment: sechs Monate? Schließlich gingen seine Fans von einem Abschied für immer aus. Doch Thomas Gottschalk wäre nicht er, wenn er nicht bereits einen Plan für eine mögliche Rückkehr schmieden würde.