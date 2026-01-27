Update in ihrem Kampf gegen den Krebs: So ist der Gesundheitszustand von Delani Diekmeier (15)

Sandhausen - Kurz vor der Weihnachtszeit wurde bei der an Krebs erkrankten Delani Diekmeier (15) eine neue Form der Therapie angewendet, die Anlass zu neuer Hoffnung gab. Nach einer längeren Pause hat Mama Dana (40) nun ein Update zum Gesundheitszustand ihrer Tochter gegeben.

Die 15-jährige Delani Diekmeier kämpft weiter mit einer Bärenstärke gegen den Krebs. © Screenshot/Instagram/danadiekmeier

Die Frau von Ex-Fußball-Profi Dennis Diekmeier (36) meldete sich am Dienstag in ihrer Instagram-Story zu Wort. "Delanis Befunde sind stabil. Das ist ein 'Teilerfolg'. Es sind nicht mehr geworden und die vorhandenen nicht größer", schreibt sie in Bezug auf die zahlreichen Metastasen. Die hatten sich immer wieder neu in Delanis Lunge nach der Entfernung des eigentlich Tumors, dem Nebennierenkarzinom, gebildet.

"Leider sind sie aber auch nicht kleiner geworden", musste die Mama dann in ihrer Story noch einschränken. Wer den Weg von Delani verfolgt hat und sie und ihre Familie kennt, der weiß, dass dieser womöglich winzige Rückschlag allesamt nicht davon abhalten wird, weiterzukämpfen.

Den Aufschluss über die Entwicklung der Therapieerfolge brachte am Montag eine Untersuchung in der Uniklinik Frankfurt.

Zuvor hatte Delani vor Weihnachten eine neue Form der Therapie an der Uniklinik Würzburg erhalten, bei der die Metastasen mit radioaktiver Strahlung bekämpft werden sollen.