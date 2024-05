Vom "Bachelor" verschmäht: Franzi sucht Mann - der kein Promi sein muss!

Kassel - Sie buhlte schon um den " Bachelor " und auch bei " Bachelor in Paradise " hoffte sie auf ihren Mr. Right, doch ohne Erfolg. Reality-Darstellerin Franziska Temme alias Franzi (29) ist weiter auf der Suche - und plauderte nun bei einem Q&A aus dem sprichwörtlichen Nähkästchen.

Viele der Fragen und der dazugehörigen Antworten, die sie in der Folge in ihren Instagram-Storys veröffentlichte, kreisten um das Thema Liebe und Beziehung.

Was das erste Date betrifft, ist die 29-Jährige offen für vieles: "Ich glaube, dass es ganz egal ist, was man macht und wo", verriet sie in dem Q&A ebenfalls. © Screenshot/Instagram/ziskat

Mit einer anderen Fan-Frage wurde die Erzieherin mit polnischen Wurzeln dazu aufgefordert darzulegen, wo sie sich in fünf bis zehn Jahren sehe?

In ihrer Antwort heißt es: "Ich hoffe, dass ich irgendwann ankomme, am besten mit jemandem, der mich in all meinen verrückten Vorhaben unterstützt, mich versteht und mit dem ich bis ans Ende der Welt gehen kann."

Im weiteren Verlauf wird Franziska dann sehr konkret: "Ich wünsche mir, in zehn Jahren meine große Liebe gefunden zu haben, vielleicht mit Kindern und einem Häuschen, mit vielen Reisen an die schönsten Orte der Welt und dabei einfach glücklich zu sein."

Vor diesem Hintergrund kann ergänzt werden: Ihr Partner muss zwar nicht bekannt sein, das gemeinsame Haushaltseinkommen des Paars darf für den anvisierten Lebensstil der 29-Jährigen aber nicht zu knapp sein.