Wenige Wochen nach der Geburt: Influencerin Lena Jensen meldet sich plötzlich aus der Notaufnahme

Die Influencerin Lena Jensen (31) hat noch immer mit ihren Geburtsverletzungen zu kämpfen. © Screenshot/Instagram/lenajen (Bildmontage)

Ihren Followern schickte sie am Morgen ein Bild aus dem Zimmer einer gynäkologischen Station. Anschließend postete sie ein Selfie von sich, auf dem sie mit traurigem Blick in die Handykamera schaut.

"Leider muss bei der Geburtsverletzung was korrigiert werden", erklärte die Mutter eines vier Wochen alten Babys dann ihrer Community.

Die Verletzungen waren auch der Grund, weshalb die Influencerin ihr Kind in den ersten Wochen noch nicht tragen wollte. "Ich hatte einen Dammriss dritten Grades, eine sehr schwierige Geburt, habe viel Blut verloren und war super wackelig auf den Beinen und hatte einen sehr instabilen Kreislauf", erklärte sie dazu auf die kritischen Nachfragen.

Inzwischen ist die 31-Jährige zwar wieder auf den Beinen und meistert nicht nur ihren Alltag als Neu-Mami, sondern geht dank ihres "Equal Parenting"-Modells mit ihrem Ehemann Lukas (30) auch schon wieder für einige Stunden in der Woche arbeiten.

Doch auch wenn es äußerlich den Anschein macht - so ganz wohl scheint sie sich in ihrem Körper dann doch noch nicht zu fühlen. "Nach alldem will ich einfach nur wieder 'heil' sein", so Lena in ihrer Story weiter.