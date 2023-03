"Make Love, Fake Love": Das sagen Max und Luisa nach dem Finale

Luisa meldete sich bereits kurz nach dem Finale unter Tränen in ihrer Instagram-Story. Dabei beruhigte sie ihre Follower: "Keine Angst, es ist alles gut." Sie habe einfach nur so gutes Feedback von den Zuschauern bekommen. Doch ein richtiges Statement wolle sie noch nicht abgeben. "Geduldet Euch noch ein bisschen, aber macht Euch gefasst, weil der tea ist echt sehr hot", schrieb sie.

Mit Yeliz Koc (29) hatte Max (25) so einige Grenzen überschritten. © RTL+

Der zog sich nach dem Finale nicht etwa zurück - auch wenn er im Gegensatz zu Luisa wohl einen Shitstorm zu erwarten hat. Immerhin hat er nicht nur seine (Ex-)Freundin, sondern auch Yeliz Koc belogen, nur um das Preisgeld abzusahnen.

Bei Instagram zeigte er sich nun umgeben von den "Make Love, Fake Love"-Kandidaten Arian (28) und Frederik (32), die ihm sein Verhalten in der Show offenbar nicht weiter nachtragen. Die Jungs zeigten sich zudem in Partylaune und zogen in Köln von Bar zu Bar. Ein Statement sucht man also vorerst auch bei Max vergeblich.

Doch immerhin scheint der sein Versprechen an Yeliz Koc eingehalten zu haben, dass er sie nach der Show noch einmal wiedersehen wolle. Denn die beiden wurden bereits vor dem Finale gemeinsam in einer Bar gesichtet.

Was genau die beiden dort besprochen haben könnten - vielleicht erfahren es aufmerksame Follower in den kommenden Tagen von den Protagonisten selbst ...