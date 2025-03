YouTube-Star Sally Özcan spricht Klartext: Das läuft zwischen ihr und Max Giesinger!

Sally (36) sei inzwischen über ihre zerbrochene Ehe hinweg. © Screenshot/Instagram/@sallyswelt

Jahrelang habe die Unternehmerin, die in Bruchsal im Kreis Karlsruhe geboren wurde, um ihre 16-jährige Ehe gekämpft. Am Ende sei "nichts mehr zu retten" gewesen, sagt sie nun.

"Ich wollte keine Kompromisse mehr eingehen und auch nicht, dass meine Töchter denken, dass in einer Ehe Lieblosigkeit und Streitereien normal sind."

"In einer gesunden Partnerschaft wächst man miteinander, redet über alles und respektiert den anderen. Das war bei uns nicht so, und ich wollte meinen Töchtern das nicht länger so vorleben", ergänzt Sally, welche die Beziehung auch wegen ihrer beiden Kinder beendet habe.

Die Trauerphase um das Ehe-Aus sei für die Baden-Württembergerin beendet. Nun lebe sie "ein Leben ohne Dramen" und "mit viel Freude und emotionaler Ausgeglichenheit".