Dicke Luft bei den Royals: Drohte Prinz William seinen Cousinen wegen ihres Skandalvaters Prinz Andrew?

Nachdem König Charles Prinz Andrew aus seinem Anwesen drängen wollte, soll sich nun auch Prinz William eingemischt und sogar seinen Cousinen gedroht haben.

Von Janina Rößler

Endland - Oh oh, es herrscht dicke Luft im Hause der Royals - (mal wieder) wegen Skandal-Prinz Andrew (65). Doch mischt sich jetzt auch Thronfolger Prinz William (43) ein und droht dabei sogar seinen Cousinen?

Es gab Gerüchte, Prinz William habe seinen Cousinen Prinzessin Beatrice (37, r.) und Prinzessin Eugenie (35, l.) gedroht. © Ben Birchall / POOL / AFP

Laut Medienberichten sollte es ein Treffen zwischen König Charles und Prinz Andrew geben