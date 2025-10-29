Dicke Luft bei den Royals: Drohte Prinz William seinen Cousinen wegen ihres Skandalvaters Prinz Andrew?
Endland - Oh oh, es herrscht dicke Luft im Hause der Royals - (mal wieder) wegen Skandal-Prinz Andrew (65). Doch mischt sich jetzt auch Thronfolger Prinz William (43) ein und droht dabei sogar seinen Cousinen?
Schon vor wenigen Wochen gab es Gerüchte, dass König Charles (76) seinen Bruder nach dem Ablegen seiner königlichen Titel aus seinem Anwesen drängen wolle - doch er habe nicht die Macht dazu.
Denn der 65-Jährige verfüge über einen "unanfechtbaren" Mietvertrag, der ihn bis 2078 an das Haus binde.
Wie People nun berichtete, soll kürzlich auch sein Sohn William auf den Zug aufgesprungen sein.
Demnach soll er mit seinen Cousinen Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) gesprochen und ihnen gedroht haben, ihre royalen Titel zu entziehen, sollten sie ihren Vater nicht zum Auszug aus dem Hause bewegen können.
Laut Medienberichten sollte es ein Treffen zwischen König Charles und Prinz Andrew geben
Doch das Boulevardblatt gab an, dass ein solches Treffen wohl nie stattgefunden habe.
Dazu kommt: Auch wenn der 43-Jährige als zukünftiger König erheblichen Einfluss besitzt, hätte er nicht die Autorität, seinen Cousinen ihre königlichen Titel zu entziehen - dafür bräuchte er die Zustimmung des Parlaments.
Dennoch wurde erwartet, dass Charles vor wenigen Tagen ein Gespräch mit seinem Bruder suchen wollte - jedoch hatten britische Medien Wind von dem Vorhaben bekommen und sofort mehrere Kamerateams und sogar Hubschrauber zu Andrews Anwesen geschickt, wo das Treffen stattfinden sollte.
Laut dem Blatt sagte man, der König habe das Treffen aufgrund der zu großen medialen Aufmerksamkeit abgesagt, denn eigentlich hätte niemand von dem Meeting erfahren sollen.
Seit Jahren sorgt Andrew immer wieder für negative Schlagzeilen, vor allem wegen seiner Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66).
Auch wenn William seinen Cousinen die Titel nicht nehmen kann, berichten Medien, dass er als zukünftiger König eine härtere Linie gegen seinen Onkel fahren könnte, samt eines möglichen Ausschlusses von öffentlichen und privaten Veranstaltungen, sogar bei seiner eigenen Krönung.
Titelfoto: Montage: BEN BIRCHALL / POOL / AFP, HENRY NICHOLLS / POOL / AFP