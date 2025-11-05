Droht Prinz Harry dasselbe Schicksal wie seinem Onkel? Insider vermuten Titelentzug durch William
England/USA - Vor wenigen Tagen verlor der britische Royal Andrew Mountbatten-Windsor (65) seinen Prinzentitel - doch könnte nun auch Prinz Harry (41) seine Titel verlieren?
Grund dafür ist ein Gesetzesvorschlag der britischen Politikerin Rachael Maskell (53), der die Aberkennung von Titeln vereinfachen soll, so Page Six.
Die Verordnung würde König Charles (76) und dem Thronfolger Prinz William (43) die Macht geben, erbliche Titel abzuerkennen.
Maskell hatte diesen Vorschlag bereits 2022 eingereicht, doch damals scheiterte er. Nach dem Drama rund um den ehemaligen Prinzen Andrew bekommt die Angelegenheit frischen Wind.
"Wenn diese Gesetze verabschiedet werden, wäre ich nicht überrascht, wenn Harry der Nächste ist. (…) Ich wäre nicht überrascht, wenn William das tun würde. Er ist keine nachtragende Person, aber sehr enttäuscht, und es ist immer viel schwieriger, wenn man von jemandem enttäuscht wird, der einem nahesteht", so eine Quelle.
Die beiden Brüder haben seit über zwei Jahren nicht miteinander gesprochen. Schuld daran ist unter anderem Harrys Autobiografie, in der der 41-Jährige behauptete, William habe ihn während eines Streits zu Boden geworfen.
Werden Andrew und Prinz Harry von Williams Krönung ausgeschlossen?
Zudem erhoben er und seine Frau Meghan Markle (44) mehrere Anschuldigungen gegen die britische Königsfamilie, darunter auch Rassismus-Vorwürfe.
Ein weiterer Insider erklärte, dass der Herzog von Sussex aufgrund des neuen Gesetzesvorschlags ziemlich verängstigt sei. Außerdem wird gemunkelt, dass der 41-Jährige möglicherweise nicht zu Williams zukünftiger Krönung eingeladen werde.
Ein ähnliches Schicksal könnte auch Prinz Andrew treffen. Schon länger kursieren Gerüchte, dass William, sobald er an der Macht ist, strengere Maßnahmen gegen seinen Onkel ergreifen könnte - darunter auch Ausschlüsse von Familienveranstaltungen, einschließlich der Krönung.
Die Entscheidung, Andrew seine Titel zu entziehen, kam überraschend. Charles hatte tagelang im Stillen zusammen mit Anwälten und Regierungsvertretern an dem Plan gearbeitet.
Kurz zuvor hatte Andrew selbst seine Herzogstitel sowie den ritterlichen Hosenbandorden abgelegt.
Grund dafür sind seine Verwicklungen und Verbindungen zu dem ehemaligen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66).
Titelfoto: Montage: Martin Meissner/AP/dpa, Steve Parsons/Pool PA/dpa