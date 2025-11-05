Droht Prinz Harry dasselbe Schicksal wie seinem Onkel? Insider vermuten Titelentzug durch William

Insider befürchten, dass Prinz William (43, l.) seinem Bruder Prinz Harry (41) die Titel entziehen könnte. © Martin Meissner/AP/dpa

Grund dafür ist ein Gesetzesvorschlag der britischen Politikerin Rachael Maskell (53), der die Aberkennung von Titeln vereinfachen soll, so Page Six.

Die Verordnung würde König Charles (76) und dem Thronfolger Prinz William (43) die Macht geben, erbliche Titel abzuerkennen.

Maskell hatte diesen Vorschlag bereits 2022 eingereicht, doch damals scheiterte er. Nach dem Drama rund um den ehemaligen Prinzen Andrew bekommt die Angelegenheit frischen Wind.

"Wenn diese Gesetze verabschiedet werden, wäre ich nicht überrascht, wenn Harry der Nächste ist. (…) Ich wäre nicht überrascht, wenn William das tun würde. Er ist keine nachtragende Person, aber sehr enttäuscht, und es ist immer viel schwieriger, wenn man von jemandem enttäuscht wird, der einem nahesteht", so eine Quelle.

Die beiden Brüder haben seit über zwei Jahren nicht miteinander gesprochen. Schuld daran ist unter anderem Harrys Autobiografie, in der der 41-Jährige behauptete, William habe ihn während eines Streits zu Boden geworfen.