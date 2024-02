Königin außer sich! Camilla tobt wegen Prinz Harry - das ist der Grund

Sie habe Charles' jüngstem Sohn nach seiner Stippvisite in London vorgeworfen, "dass er eine Schande für seinen Vater, die Familie und die Monarchie" sei, und keinen Zweifel daran gelassen, dass niemand am Hof ihn wiederhaben wolle.

Geht es nach Königin Camilla, soll hinter Harrys Spontan-Besuch in Großbritannien ein gut durchdachter Plan gesteckt haben, was sie dem 39-Jährigen nach dem etwa 30-minütigen Vater-Sohn-Treffen geradewegs an den Kopf geworfen habe.

Königin Camilla (76) steht dem an Krebs erkrankten König Charles (75) zur Seite. © Joe Giddens/PA Wire/dpa

Harte Worte der Königin, die angesichts des angespannten Verhältnisses zwischen Harry und seiner Stiefmutter jedoch nicht unbedingt überraschen.

In seinen Skandal-Memoiren "Spare" hatte der Herzog von Sussex seinerseits bereits gegen die einstige Affäre und heutige Ehefrau seines Vaters ausgeholt und schwere Anschuldigungen gegen die 76-Jährige erhoben.

Camilla habe ihn "auf ihrem persönlichen PR-Altar" geopfert, warf der Zweifachvater der Königin vor und beschrieb sie als "böse" und "gefährlich".

Nicht erst seitdem soll es in Camilla gebrodelt haben: "Sie hat jahrelang so vieles von Harry einstecken müssen und nur darauf gewartet, es ihm zurückzahlen zu können", erklärte die Quelle ihren wütenden Ausbruch.



Wenig verwunderlich also, dass Harry sich nur einen Tag nach dem Treffen mit seinem kranken Vater schon wieder auf den Heimweg nach Kalifornien gemacht hatte - auch wenn er im Nachhinein überraschend versöhnliche Töne angeschlagen hat.

"Ich liebe meine Familie", hatte der Exil-Prinz kürzlich in einem TV-Interview betont und versichert, dass er auch in Zukunft so häufig wie möglich in die Heimat reisen wolle.