Sinneswandel bei Prinz Harry: Rückkehr zu seinen königlichen Pflichten?

Harry (39) und Meghan (42) leben inzwischen mit ihren Kindern in Kalifornien. © Rolf Vennenbernd/dpa

Nach der Schock-Nachricht von der Krebserkrankung des Monarchen Anfang vergangener Woche hatte der 39-Jährige keine Sekunde gezögert und war nur einen Tag später aus den USA nach London geeilt, um seinem kranken Vater zur Seite stehen zu können.

Er sei dankbar dafür, dass er einfach in ein Flugzeug steigen und Zeit mit ihm verbringen konnte, erzählte Harry am Freitag in einem US-Fernsehinterview und schlug plötzlich überraschend versöhnliche Töne an, indem er ohne Umschweife betonte: "Ich liebe meine Familie."

Und auch auf die Frage, ob der Gesundheitszustand seines Vaters die Familie möglicherweise wieder zusammenführen könnte, gab der royale Auswanderer eine eindeutige Antwort: "Absolut. Ja, da bin ich sicher!"

Auch wenn er selbst jetzt mit seiner Frau Meghan und seinen beiden Kindern Archie (4) und Lilibet (2) in Kalifornien lebe, werde er immer wieder nach Großbritannien zurückkehren, stellte Harry klar: "Ich werde so oft wie möglich vorbeischauen und meine Familie sehen."

Klingt, als wäre ein royales Comeback zumindest nicht vollkommen ausgeschlossen.