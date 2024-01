Neue Heimat für Harry und Meghan? Ihre Nachbarn haben die "Schnauze voll"!

Ziehen Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) bald um? © Amy Katz/ZUMA Press Wire/dpa

Zurück nach Großbritannien, in den Großstadt-Trubel New Yorks oder doch in ein Luxus-Strandhaus im sonnigen Malibu?

Nach einem Bericht des britischen Mirror sollen die Sussexes gerade die möglichen Optionen für einen Umzug abwägen - weg von ihrem derzeitigen Zuhause in Kalifornien.

Der Grund? Harry und Meghan scheinen in ihrer aktuellen Heimat nicht gerade eine gute Nachbarschaft zu pflegen.

Barry Maher, ein ortsansässiger PR-Experte, der ebenfalls in Santa Barbara lebt, verriet dem Blatt, dass sich viele Leute in der Stadt über das Exil-Prinzenpaar ärgern würden - wegen seines dramatischen Lebens im Rampenlicht, das einer "Seifenoper" gleiche.

"Harry und Meghan wohnen die Straße runter, aber an einem wesentlich teureren Ort, obwohl hier niemand wirklich in Pappkartons lebt", klärte Maher über die Wohnverhältnisse in der Gegend auf und fügte hinzu: "Da wir sie nie sehen, scheint die Toleranz ihnen gegenüber ungefähr so groß zu sein wie in den USA generell."

Auch wenn es sicher einige Menschen gebe, denen die royalen Aussteiger wegen der "Hübscher-Prinz-verliebt-sich-in-Bürgerliche"-Story sympathisch seien, seien alle anderen entweder unbeeindruckt von der "Soap Opera" oder hätten das Paar "einfach nur satt".