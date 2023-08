Prinz Harry über seinen Afghanistan-Einsatz: "Niemand konnte mir wirklich helfen"

Montecito (USA) - Prinz Harry (38) hat sich über mangelnde Unterstützung seiner Familie nach der Rückkehr von seinem Militäreinsatz in Afghanistan beklagt.

Januar 2008: Prinz Harry auf Patrouille in der verlassenen Stadt Garmisir, wohin er abkommandiert war. © John Stillwell/PA/Pool/EPA/dpa

Sein "größter Kampf" sei gewesen, dass "niemand um mich herum wirklich helfen konnte", sagte der jüngere Sohn von König Charles III. (74) britischen Medien zufolge in einer am Mittwoch veröffentlichten Netflix-Dokumentation.

Er habe kein Netzwerk gehabt, "um herauszufinden, was tatsächlich mit mir los war", sagte der 38-Jährige in der Sendung über die von ihm selbst ins Leben gerufenen "Invictus Games", Weltspiele für an Körper und Psyche verletzte und erkrankte Soldatinnen und Soldaten.

"Wie die meisten von uns denkt man leider zum ersten Mal wirklich über eine Therapie nach, wenn man in Fötusstellung auf dem Boden liegt und sich wahrscheinlich wünscht, man hätte sich schon früher mit einigen dieser Dinge beschäftigt", sagte Harry.

Er war zwischen 2007 und 2013 zweimal als Soldat in Afghanistan im Einsatz und hat dort nach eigenen Angaben 25 Menschen im Kampf getötet.