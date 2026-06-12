Schamloser Realitystar: Gigi knutscht Désirée Nick!

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Die Realitystar Academy 2026 (Joyn): Die erste Staffel sollte eigentlich nur einen Champion hervorbringen - doch es gibt zwei!

Von Nico Zeißler

Neetzow-Liepen - Die erste Staffel "Realitystar Academy" sollte eigentlich nur einen Champion hervorbringen. Doch Chefin Désirée Nick (69) überrascht im großen Finale plötzlich mit zwei Siegern. Und die dürfen sich jetzt auf eine geile Realityshow freuen.

Lilli (27, r.) ist die Gewinnerin der "Realitystar Academy".
Lilli (27, r.) ist die Gewinnerin der "Realitystar Academy".  © Screenshot/Joyn

Fünf von Désirées "zuckersüßen Zöglingen" stehen vor der adretten Reality-Mutti und bekommen nach 20 Folgen gesagt, wer die im Landkreis Vorpommern-Greifswald gedrehte Show gewonnen hat.

Es ist Lilli (27), die ihr Glück kaum fassen kann. Doch die 69-jährige Mentorin des Reality-Nachwuchses überrascht mit einer Aussage: "Dieser Jahrgang war so stark, dass ein Diplom nicht genug ist."

Und somit wird auch Jessica Zemer (25) zur strahlenden, wenn auch nur geteilten, Siegerin gekürt. Und das Beste für die zwei Girls: Sie werden an der neuen Staffel "Forsthaus Rampensau Germany" teilnehmen. Ob als Team oder jeweils mit anderen Partnern, das ist noch offen.

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Und Nick ist sich obendrauf sicher: "Den ein oder anderen wird man sicherlich noch mal sehen!"

Auch Jessica Zemer (25) darf ins "Forsthaus Rampensau".
Auch Jessica Zemer (25) darf ins "Forsthaus Rampensau".  © Screenshot/Joyn

Die Realitystar Academy (Joyn): Gigi Birofio küsst Désirée Nick auf den Mund

Gigi Birofio (26) drückt seine Lippen auf die von Désirée Nick (69).
Gigi Birofio (26) drückt seine Lippen auf die von Désirée Nick (69).  © Screenshot/Joyn

Zuvor wurden die Kandidaten ausgesiebt. In einer finalen Abstimmung hatten sich Jessica, Melissa (27) und Lukas (25) einen Platz im großen Finale gesichert, in das bereits Lilli und Jermaine (20) per goldenem Brief eingezogen waren.

Letztlich oblag es Désirée und ihrem zuarbeitenden Assistenten Gigi Birofio (26), der ihr aus Dankbarkeit ihres Lobes einen Kuss aufzwang, welche der fünf als Sieger der Staffel hervorgehen.

Im Laufe der neuen Joyn-Show hatten sich 20 relativ oder gänzlich unbekannte Kandidaten angeschickt, erster anerkannter deutscher Reality-Nachwuchsstar zu werden.

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Mit prominenten Dozenten, darunter Kader Loth (53), Tara Tabitha (33), Cecilia Asoro (30), Sam Dylan (41) und Kevin "Flocke" Platzer (27), wurden die Zöglinge auf das harte Business vorbereitet. Und langweilige Charaktere rigoros ausgesiebt.

Die komplette 20-teilige erste Staffel "Die Realitystar Academy" gibt's auf Abruf bei Joyn.

Titelfoto: Screenshot/Joyn

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