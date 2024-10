04.10.2024 20:25 Durchfall, Schüttelfrost und Periode bei "7 vs. Wild": "Das ist Körperverletzung!"

Am ersten Tag der vierten Staffel "7 vs. Wild" kämpft die Gruppe gegen Eiseskälte und körperliche Gebrechen. Die Bande splittet sich in zwei Lager.

Von Lena Schubert

Neuseeland - Tag 1 bei "7 vs. Wild - Crashed" - die sieben Teilnehmer starten mit Eiseskälte in die 14-tägige Survival-Erfahrung. Aber es sind nicht nur die Temperaturen, die den Kandidaten bei Tag und bei Nacht Sorgen bereiten. Die Teilnehmer bei "7 vs. Wild - Crashed" wappnen sich für die erste eiskalte Nacht. © Screenshot/YouTube/7vsWild Gleich am ersten Tag auf dem Lindis Pass in Neuseeland fand die Gruppe eine Tonkassette von Show-Erfinder Fritz Meinecke (35), die sie nun zu einem Gepäckstück führt. Biologe Joe Vogel (40) und Kampfsportler "Flying Uwe" (37) erklären sich bereit, das Equipment trotz Kälte und Dunkelheit zu suchen. Nachdem sie ihre Schuhe ausziehen und durch einen frostigen Bach waten mussten, werden sie fündig. In dem kleinen Koffer befinden sich neben nutzloser Kleidung Streichhölzer, Zahnbürste, Zahnpasta, zwei Messer und eine Packung Nüsse. "Ich dachte, da ist was Krasseres drin", gibt Uwe zu, "aber es ist auf jeden Fall besser als nichts." Mit dem neuen Equipment - und ohne Feuer - rüstet sich die Gruppe für die erste Nacht auf dem eisigen Gelände, wo die Temperaturen bis unter den Nullpunkt fallen. Die Kandidaten frieren und dann gibt es nicht einmal genügend Schlafsäcke für alle. "[LetsHugo] liegt seit 20 Minuten da, er zittert am ganzen Körper, sein Schlafsack ist gefroren", schildert Influencerin "SelfieSandra" (25), "Das ist Körperverletzung!" Der Trailer zur 4. Staffel "7 vs. Wild - Crashed": Löst sich die Gruppe schon am ersten Tag auf? Streamer "LetsHugo" (21) leidet unter Durchfall und Influencerin "SelfieSandra" (25) bekommt ausgerechnet am ersten Tag ihre Periode. © Bildmontage: Screenshot/YouTube/7vsWild Aufopferungsvoll kümmern sich Joe Vogel und Joey Kelly (51) um die Bande und besonders die beiden Mädchen im Team. Das weiß auch Influencerin "JuliaBeautX" (25) zu schätzen. "Ich weiß ganz genau, dass für die beiden das Erlebnis hier wesentlich cooler alleine wäre und die das wirklich nur aus Nächstenliebe machen", erklärt die 25-Jährige. Zwar schafft es die Gruppe mit viel Bibbern durch die erste Nacht, doch auch im Tageslicht werden sie mit weiteren Probleme konfrontiert. Hugo (21) leidet unter Durchfall (was er prompt mit seiner Kamera dokumentiert), Sandra bekommt ihre Periode und Stefan Hinckelmann (47) klagt über Schüttelfrost. Der erste volle Tag im Camp steht ganz unter dem Motto: Ressourcen sammeln! Doch bereits nach nicht einmal 24 Stunden beginnen die Sympathien zu kriseln. Stefan und Hugo wollen das Camp an einen höhergelegenen Ort umlagern, Joe und Joey wollen beim Flugzeug-Wrack bleiben. Die Fronten verhärten sich - und dann spricht Joe ein Machtwort. Welche Ansage Joe macht, wieso Stefan wütend ist und ob es die Gruppe noch zu einer Entscheidung schafft, erfahrt Ihr in der zweiten Folge von "7 vs. Wild - Crashed" auf Amazon-Freevee. In 14 Tagen gehen die Folgen dann auch auf YouTube online.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/YouTube/7vsWild