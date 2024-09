"AYTO": Nikola Glumac will keinen Sex mit der Ex und wird dafür gehatet!

Bei AYTO fließen nach der Matchbox-Entscheidung Tränen. Nikola gerät ins Kreuzfeuer, als er sich für die Liebe und gegen seine Ex entscheidet.

Von Sarah Popp

Thailand - Bei "Are You the One? Realitystars in Love" löst die Matchbox-Entscheidung von Linda (23) und Tim (27) ein wahres Feuerwerk an Emotionen aus - und sorgt für Freude sowie Tränen.

Tim (27) und Linda (23) sind enttäuscht, dass sie Thailand nun verlassen müssen. © Screenshot: RTL+ "Ich freu' mich für die Gruppe. Für mich persönlich ist es scheiße", ist Tim genervt, dass er und Linda tatsächlich ein Perfect Match sind. Statt die Nacht im Boom-Boom-Room zu verbringen, geht es für die beiden direkt nach Hause und das nicht allein! Dana (27) ist das fünfte Rad am Wagen und gehört zum einzigen 3er-Match im Haus. Auch wenn die 27-Jährige "AYTO" nun gemeinsam mit Tim verlassen kann, trauert sie ums Geld: "Die 5000 Euro bekomm' ich mit einer Kooperation wieder rein", versucht sie sich selbst zu trösten. Are You The One? Realitystars in Love Trockens*x und "Oberflächenmassagen" bei AYTO Der Abgang für Linda sorgt vor allem bei Jenny (25) für gute Laune. Schnell verzeiht sie Lukas (29) seinen Fremdflirt und lässt ihn sogar wieder bei sich im Bett schlafen. "Puma" Gaby (23) und Lars (27) nutzen den frei gewordenen Boom-Boom-Room, bis der Lattenrost quietscht. "Wirst du süchtig davon?", fragt Gaby genüsslich, doch Lars schüttelt nur den Kopf. "Das ganze 'touchy touchy', das ist mir manchmal zu viel", erklärt Lars augenrollend, immerhin will er nur Spaß und bloß keine Gefühle.

Die Gruppe freut sich riesig über das erhoffte Perfect Match. © Screenshot: RTL+

Dana (27) versucht, ihre Wut über den Exit wegzulächeln. © Screenshot: RTL+

Lars (27) hat die Schnauze voll von Gabys (23) Fummelei. © Screenshot: RTL+

"AYTO": Nikola weigert sich, für die Gruppe zu spielen!

Nikola (28) und Laura M. (33) werden von der Gruppe gehatet. © Screenshot: RTL+ Für das nächste Gruppenspiel wird entschieden, dass Nikola (28) und Nadja (24) ein Paar bilden sollen, um in die Matching Box zu kommen. Nadja findet die Idee super, immerhin würde sie den 28-Jährigen trotz der gemeinsamen Vergangenheit nicht von der Bettkante stoßen. Doch Nikola hat so gar keine Lust auf seine Ex und will lieber mehr Zeit mit Laura M. (33) verbringen. Trotz geheimer Absprache vor dem Spiel gehen Nikola und Laura M. sowie Lars und Laura L. (28) auf ein Date. Are You The One? Realitystars in Love Heftiger AYTO-Streit sorgt für Furore: "Geh doch zu irgendeinem anderen Schw***!" "Ich schwöre es dir, das Universum ist heftig", freut sich Laura M., denn ihrer Meinung nach hat das Schicksal ihr Date mit Nikola arrangiert. Die restlichen Kandidaten sehen das aber ganz anders: "Ihr habt euch nicht geopfert", schreit Tara (31) hysterisch. "Ihr wollt hier Liebesurlaub machen. So verlieren wir", stimmt Laura L. genervt zu.

Beim Gruppenspiel müssen Nikola (l.) und Lars für die Damen posieren. © Screenshot: RTL+

Laura M. (r.) versucht, Nikola mit ihrem selbst gemalten Gemälde zu beeindrucken. © Screenshot: RTL+

Laura L. (28) und Nadja (24) flippen aus, als Nikola und Laura M. auf ein Date gehen dürfen. © Screenshot: RTL+