Deswegen hat Henriette wirklich beim "Bachelor" mitgemacht

"Ich habe wirklich sehr lange darüber nachgedacht und habe mir auch Zeit gelassen, was die Bewerbung angeht", so die Immobilienkauffrau.

"Irgendwann waren wir mal in einem Beachclub und dann meinte ich zu ihr 'Jetty, du wärst die Richtige für den Bachelor'. Sie hat einfach diese Art und ich war ja selbst beim Bachelor und weiß, was die für Leute nehmen", erklärte Janika.

Bachelor-Kandidatin Henriette "Jetty" Kibat-Koops (25) ist weiteren Dating-Shows gegenüber kritisch eingestellt. © Alice Nägle/TAG24

Doch was sagt Jetty eigentlich zu dem Vorwurf, viele der Kandidatinnen, insbesondere Chiara Dülberg (26), seien nur auf "Fame" aus gewesen?

"Ich glaube, das ist wirklich so etwas Mediengemachtes. Das, was Chiara gesagt hat, haben meiner Meinung nach mehrere Mädels in der Villa gesagt und die eine wurde vielleicht herausgepickt, weil sie nicht so beliebt wie die anderen war."

Alle teilnehmenden Mädels wüssten, auf was sie sich einlassen und auch was alles nach der Show auf sie zukomme: "In erster Linie ist es eine Riesenerfahrung, wenn du dann noch den Mann deines Lebens kennenlernst, noch besser."

Dennoch hat Jetty den Dating-Shows erst einmal abgeschworen:

"Dieses sich darauf einlassen, dass auch andere Frauen sich mit dem Mann vor deiner Nase daten und du das alles mitbekommst, ist schon ein anderes Gefühl und ich muss sagen, ich war eifersüchtig."