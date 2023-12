Reality-Rotzgöre muss zurückgehalten werden: "Halt deine dumme Schnauze!"

Erzberg (Österreich) - Bei " Das große Promi-Büßen " wird es in Folge 6 wieder wild und aufschlussreich. Während zwei Fernseh-Gesichter für ihre TV-Taten sündigen, gibt es gleich drei (!) Exits!

Yvonne Woelke (43, Foto) ist überfordert von Gloria Glumacs (31) Aggressivität ihr gegenüber. © ProSieben/Nikola Milatovic

Gloria Glumac (31) ist weiterhin angepisst, weil sie für das Exit-Match gegen Emmy Russ (24) nominiert wurde. "Hätte ich meine 'Runde der Schande' schon gehabt, wäre mir das scheißegal", sagt die Baden-Württembergerin.

Yvonne Woelke (43) meint es nur gut, will ihr Mut zusprechen: "Ich denke mal, du kommst wieder." Dann aber eskaliert die Situation.

"Laber mich nicht voll, Alter. Ganz ehrlich, halt deine dumme Schnauze", knallt sie der Berlinerin an den Kopf. Die ist sichtlich perplex. "Was? Hast du grad gesagt 'Schnauze'? Bei dir hackt's ja wohl langsam. Warum redest du mit mir so?"

Gloria: "Ich sag dir 100-mal 'halt's Maul', wenn ich will. Lass mich in Ruhe, verpiss dich." Doch die Frau, die für die Trennung von Peter und Iris Klein (beide 56) verantwortlich sein soll, lässt sich nicht unterkriegen: "Ich lass mir von dir nichts sagen. Du verbietest mir nicht den Mund. Vor solchen Frauen habe ich keine Angst, ich komm aus dem Ghetto, da, wo Sido herkommt!"

Im Exit-Match geht's für die Blondinen durch einen von Strom geführten Parcours und ans Dosenwerfen. Gloria gewinnt ganz souverän und bekommt ihre "Runde der Schande", Emmy muss das Camp verlassen.

Am nächsten Tag folgt die harmonische Aussprache zwischen Gloria und Yvonne. Alles wieder gut. Und plötzlich Busenfreundinnen?