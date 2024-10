"Kinderf***er"-Eklat im Sommerhaus: "Steckt da doch was dahinter?"

Theresia und Stefan würden den Kommentar "viel zu ernst" nehmen. "Warum fühlt er sich davon denn so getriggert? Steckt da doch was dahinter?" Eine gewagte Frage, die die Situation nicht entschärft.

Und von Gloria Glumac (32) bekommt der Sprücheklopfer sogar noch Rückendeckung: "Vor der nächsten Nominierung ist das vielleicht schon wieder in Vergessenheit geraten, weil irgendjemand was Schlimmeres gemacht hat."

Theresia Fischer (32) kann Rafi den an ihren Partner Stefan Kleiser (57) gerichteten "Kinderf***er"-Kommentar nicht verzeihen: "Ich kann ja auch keinen überfahren und sagen 'Ups, das wollte ich nicht.'" Rafi relativiert: "Es war ein dummer großer Fehler. Das Wichtigste ist, dass man ihn einsieht - das hab ich getan."

Stefan (r.) fordert Rafi auf, das Sommerhaus zu verlassen. © RTL

Stefan nimmt sich Rafi im Vieraugengespräch zur Brust, kündigt unmissverständlich an: "Die Anzeige im zivilrechtlichen Sinn wirst du sowieso kriegen." Und gibt ihm den Rat, die TV-Show freiwillig zu beenden. "Ich verlasse das Sommerhaus nicht", poltert Rafi zurück. "Der kann sich seine Anzeige sonst wo hinschieben."

Später sagt der 57-Jährige zu Sam, dass es von einer moralischen Größe zeugen würde, wenn er die Reißleine zöge. Das Männer-Couple bleibt aber standhaft.

Nachdem Stefan das folgende Paarspiel wegen Unkonzentriertheit abbricht, fordert er Theresia auf, den anderen durch ihre Tränen "keine emotionale Bühne" zu geben. Das Model flippt aus: "Weißt du, was ich früher an Mobbing in der Schule erlebt habe? Da ist das hier Kindergarten!"

Der Zwist hat Konsequenzen: Von der Gruppe erhalten Theresia und Stefan drei Nominierungsstimmen, Ex-Bachelor Oliver Sanne (37) und seine Jill Rock (32) gar vier - beide müssen in die Exit-Challenge. Wer kommt als Sieger zurück und wer reist aus Bocholt-Barlo ab?