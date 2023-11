"Die dachten, wir sind am dritten Tag raus!" So schlägt sich das Frauen-Team bei "7 vs. Wild"

In der aktuellen Folge von "7 vs. Wild" findet das Team von Ann-Kathrin Bendixen und Hannah Assil als erstes Team feste Nahrung.

Von Lena Schubert

Britisch-Kolumbien (Kanada) - So langsam haben sich die Teams in der dritten Staffel "7 vs. Wild" in der kanadischen Wildnis eingelebt, doch alle scheinen Probleme bei der Nahrungsfindung zu haben. Zumindest fast alle ...

Ann-Kathrin "Affe" Bendixen (23) freut sich bei "7 vs. Wild" über gefangene Fische und etwas Brühe ... © Screenshot/YouTube/7vsWild Vier Tage haben die Teilnehmer von "7 vs. Wild" schon überlebt - insgesamt stehen ihnen aber zwei Wochen bevor. Show-Erfinder Fritz Meinecke (34), der selbst die Sendung schon an Tag 3 verlassen musste, erlaubt den Teilnehmern dabei nur das wenigste Equipment, um sich im Wald durchzuschlagen. Das Team von Kevin "Papaplatte" Teller (26) und Dominik "Reeze" Reezmann (30) stand schon am dritten Tag kurz vor der Verzweiflung, weil es keine Nahrung finden konnte. Auch die anderen Gruppen halten sich weitgehend mit Brühe und Beeren über Wasser. Mehr Glück hat dabei das Team von Ann-Kathrin "Affe" Bendixen (23) und Hannah Assil (32), denn ihr vierter Tag beginnt mit einer freudigen Entdeckung. In der Nähe ihres Schlaflagers finden die zwei einen kleinen Teich, in den über Nacht kleine Fische gespült wurden. "Ey, ist das geil, Nahrung, Hannah!", freut sich Affe, "Uns kann keiner was!"

Der Trailer zur 3. Staffel

Knurrende Mägen bei "7 vs. Wild": Bei "Affe" und Hannah stehen Schnecken und Fische auf dem Menü