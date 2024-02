Dschungelcamp-Nachspiel eskaliert: "Eure Scheiße kann man nicht mehr mit anhören"

Beim Dschungelcamp Nachspiel werden die Geheimnisse der Dschungelbewohner gelüftet.

Von Sarah Popp

Australien/Köln - Beim großen Nachspiel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" werden alle offenen Geheimnisse endlich gelüftet! Oder doch nicht?

Sonja Zietlow (55) und Jan Köppen (40) wollen den Stars alle Geheimnisse entlocken. © RTL / Stefan Thoyah Gleich zu Beginn lassen Sonja Zietlow (55) und Jan Köppen (40) verlauten, dass es noch nie so viele Anwaltsklagen rund um den Dschungel gab wie in diesem Jahr. Passend dazu stimmt Anya Elsner (20) Kim Virginia (28) im Greenroom mit den Worten: "Ey Kim wir müssen heute richtig Bitchfight machen" auf den restlichen Abend ein. Die nickt begeistert mit ihrem Champagnerglas in der Hand. Dschungelkönigin Lucy Diakovska (47), der geschäftstüchtige Staubsaugervertreter Fabio Knez (30) und der Dschungel-Prinz Twenty4Tim (23) spielen beim großen Nachspiel nur eine Nebenrolle. Im Fokus des Abends steht, wie sollte es anders sein, Dschungelzicke Kim Virginia. Dschungelcamp Leyla erlebt blanken Hass nach Dschungelcamp-Finale: "Wirst es bereuen, Nu**e!" "Habt ihr gebumst oder was?", will Anya dann im Greenroom von ihr wissen, während im Studio ein Rückblick auf die Abschiedsparty in Australien gezeigt wird.

Mike Heiter oder Twenty4Tim - Mit wem hatte Kim Virigina denn nun Sex?

Mike (31, l.) oder Tim (23) oder beide? Wer hat die Nacht in Kims (28) Hotelzimmer verbracht? © RTL / Stefan Thoyah Der Ausschnitt zeigt, dass Mike Heiter (31) und Leyla Lahouar (27) die Party Arm in Arm verlassen haben. "Hat der Mike nachts an deine Tür geklopft?" will Sonja wissen. Mike verneint und Kim blickt zu ihm und antwortet: "Der Anwalt sagt nein. Also sag’ ich auch nein, oder?" Zietlow deutet an, dass es ein Teilnehmer genau wissen müsste. Es wird gemunkelt, dass Twenty4Tim die Nacht mit Kim Virginia im Hotelzimmer verbracht haben soll. Der gibt sich jedoch diplomatisch: Dschungelcamp Dschungelcamp-Leyla rechnet mit Kim Virginia ab: "Sehr, sehr gruselig" "Wenn man Kim kennt, muss man wissen, wann man nicht mehr redet." Zu seinem angeblichen Fake-Verhältnis mit Kim schweigt der Influencer.

Was läuft zwischen Mike und Leyla?

Haben sich Leyla (27) und Mike nach dem Dschungel wieder gesehen? © RTL Im Flugzeug haben sich die beiden immerhin noch drei Stunden unterhalten, mittlerweile texten und telefonieren sie nur noch. Leyla gibt zu: "Ich mochte den halt. So ganz normal (...) das ist von einem schönen Ding in so ein cringes Ding übergegangen." Doch wie sieht Mike die Sache? Er will erstmal abwarten. Man kenne sich ja erst zwei Wochen. Und auch Liebesdoktor Fabio Knez rät: "Piano, Piano und auf sein Herz hören." Im Greenroom kommt es kurz darauf erneut zum Zickenkrieg. "Du bist mit 'nem Kondom rein, weil du mit ihm bumsen wolltest", feuert Leyla gegen Kim, bis es Dschungel-Senior Heinz Hoenig (72) reicht und er schreit: "Eure Scheisse kann man langsam nicht mehr mit anhören." Felix von Jascheroff (41), Sarah Kern (55) und Cora Schuhmacher (47) sehen das ähnlich und schauen nur noch genervt in ihre leeren Weingläser.