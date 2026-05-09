Bohlen bitter ehrlich über DSDS-Format: "Wir werden keinen Superstar finden"

Köln - Beim großen DSDS -Finale wird am Samstag (9. Mai) zwar wieder ein neuer Gewinner gekürt, doch an den ganz großen Durchbruch seines "Superstars" glaubt selbst Chefjuror Dieter Bohlen (72) nicht so richtig.

Dieter Bohlen glaubt vor dem großen DSDS-Finale nicht daran, dass aus der Show ein echter "Superstar" hervorgehen wird. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Am Samstagabend kämpfen noch fünf Acts um den Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar". Doch während Fans schon gespannt sind, wer sich den Titel krallt, bremst ausgerechnet Dieter Bohlen die Erwartungen deutlich aus.

Im Gespräch mit der BILD macht der Musikproduzent klar: "Wir werden keinen Superstar finden." Für Bohlen sei der Titel der Show ohnehin "ein bisschen zu hoch".

Weiter erklärt er: "Es muss ja nicht immer gleich ein Superstar gefunden werden. Wenn es ein Star wird, wären wir schon happy."

Für den 71-Jährigen hängt der Erfolg nach der Show von viel mehr ab als nur vom Gesang. "Manchmal zählt der richtige Song. Manchmal das richtige Team oder das Timing", sagt Bohlen.

Auch Social Media spiele inzwischen eine riesige Rolle, wenn es darum geht, langfristig im Musikgeschäft Fuß zu fassen.