DSDS 2024: Dieser Star sitzt auch nächstes Jahr wieder in der Jury

Köln – DSDS -Kracher bestätigt! Im kommenden Jahr geht die Casting-Show in die nächste Runde. Jetzt scheint auch klar zu sein, wer neben Pop-Titan Dieter Bohlen (69) in der Jury sitzen wird.

Dieter Bohlen (69) regiert DSDS. Mit ihm wird 2024 ein weiterer Star hinter der Jury sitzen. © Henning Kaiser/dpa

Dass die Suche nach Gesangstalenten nicht wie zunächst erwartet im kommenden Jahr ein Ende haben wird, gab der Musikproduzent Anfang April während einer Liveshow bekannt.

In dieser Staffel verstand sich Dieter Bohlen mit einem Jury-Mitglied ganz besonders gut: Pietro Lombardi (30). Und genau der soll 2024 wieder mit am Jurypult sitzen. RTL bestätigte den Knaller am Samstagmittag und machte damit offenbar die Träume der beiden Freunde wahr.

Erst vor wenigen Tagen soll der Pop-Titan auf einem seiner aktuell stattfindenden Konzerte verraten haben, dass der Gewinner von 2011 im kommenden Jahr wieder an seiner Seite sitze. Ob RTL daher schnell nachzog und die Teilnahme von offizieller Seite her bekanntgeben musste? Reine Spekulation.

In der 21. Staffel werden die beiden Kumpels jedenfalls der ein oder anderen Zukunft hoffnungsvoller Gesangstalente auf die Sprünge helfen.

Im Beste-Freunde-Doppelpack ist das natürlich deutlich spaßiger. 2022 soll Lombardi laut RTL bezüglich seiner Freundschaft zu seinem Musik-Vater noch gesagt haben: "Diese Bindung, die wir haben, gibt’s im deutschen Fernsehen sonst nicht."