Wegen Eklat um Pietro Lombardi? Brutaler Absturz der "DSDS"-Quoten setzt sich fort!

Köln - Die Zuschauerzahlen bei " Deutschland sucht den Superstar " gehen weiter den Bach runter. Am Samstag wurde gar ein historischer Wert unterboten!

Die aktuelle Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" könnte, gemessen an der Reichweite, die schwächste aller Zeiten werden. © Philipp von Ditfurth/dpa

Der Gesang spielte in der zurückliegenden Episode des einstigen RTL-Erfolgsformats kaum noch eine Rolle. Der Stadion-Recall in der Gelsenkirchener Veltins-Arena wurde in Speedy-Gonzalez-Manier durchgehechelt.

Jeder Kandidat erhielt nur für wenige Sekunden eine Bühne, um die Jury von sich zu überzeugen. Am Ende wurde eiskalt ausgesiebt. 30 von 50 mehr oder minder begabten Talenten mussten die Heimreise antreten. Der Rest flog weiter nach Kreta.

Dort ging es anschließend zu wie bei "Germany's Next Topmodel": Die Villa mit den zwei Pools wurde bezogen, die Bettenverteilung sorgte für Zündstoff und der ein oder andere Teilnehmer packte tränenreich sein persönliches Schicksal auf den Tisch.

Sehen wollte diese Bankrotterklärung der Samstagabendunterhaltung kaum noch jemand. Lediglich 1,61 Millionen Menschen schalteten um 20.15 Uhr noch "DSDS" ein, was einem Marktanteil von 7,2 Prozent entspricht.

Damit war RTL in der Primetime zwar der meistgesehene Privatsender, gemessen an der Reichweite droht jedoch ein neuer Tiefpunkt. Hält der Quoten-Sturzflug weiter an, wird die aktuelle Staffel laut DWDL wohl die schwächste aller Zeiten werden.