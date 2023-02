Nach DSDS-Eklat: Dieter Bohlen schickt Jill Lange in den Bierkönig - mit fatalen Folgen

Die "Sexismus"-Debatte rund um den Auftritt von Jill Lange (22) bei "Deutschland sucht den Superstar" hatte zuletzt für mächtigen Wirbel gesorgt. © Instagram/jill_langee (Screenshots, Bildmontage)

Ihr zweites Aufeinandertreffen mit Chefjuror Dieter Bohlen (69) wurde von den Fans bereits mit Spannung erwartet. Jill war in Folge vier der kriselnden RTL-Show vom Poptitan aus Tötensen aufgrund ihrer hemmungslosen Auftritte in diversen Flirt-Formaten wie "Are you the One" oder "Ex on the Beach" sexistisch beleidigt worden.

All das schien im Recall allerdings vergessen. Beim sogenannten "Quick Pick" in einem Hangar auf einem Flugfeld in Mönchengladbach überzeugte die TV-Bekanntheit alle vier Jury-Mitglieder mit ihrer Stimme.

Somit konnte sich das Reality-TV-Sternchen über eines von nur 30 verfügbaren Tickets für die Weiterreise in die nächste Ausscheidungsrunde auf Mallorca freuen. Eine starke Leistung, immerhin waren vor malerischer "Top Gun"-Kulisse insgesamt 120 Musik-Talente ins Rennen gegangen.

Auf der Baleareninsel angekommen, erwartete Jill dann eine faustdicke Überraschung. Für ihren rundum überzeugenden Auftritt im "Quick Pick" wurde die Tattoo-Liebhaberin ebenso wie Natalie Nock (29) und Nikolaos "Big N" Simediriadis (23) mit einem exklusiven Auftritt im "Bierkönig" belohnt.