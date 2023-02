Tränen und Enttäuschung: Schaffen es Monika und Isa in die nächste Runde des DSDS-Recalls?

V.l.n.r.: Leony (25), Katja Krasavice (26), Pietro Lombardi (30) und Dieter Bohlen (68) mussten entscheiden, wer eine Runde weiter kommt. © RTL/Stefan Gregorowius

Auf Mallorca erleben die Teilnehmer der aktuellen Staffel von DSDS ein Auf und Ab der Gefühle. Nachdem am Mittwoch weitere Teilnehmer aus der Sendung geflogen sind, hieß es am Samstag erneut Bangen um den Einzug in die nächste Runde.

Alle Kandidaten konnten sich vor ihrem Auftritt von ihren Zelten sowie der Camping-Toilette verabschieden und in die heiß ersehnte Villa einziehen. Nach ersten kleinen Reibereien, wer mit wem in welchem Zimmer schläft, wurden die Teilnehmer auch schon in Gruppen eingeteilt und ihnen ihr Song überreicht, den die Jury von ihnen hören wollte.

Monika bekam drei Mitstreiterinnen an ihre Seite. Alle vier mussten den Song "Midnight Sky" von Miley Cyrus (30) vorbereiten.

Isa wurde ebenfalls in eine Vierergruppe eingeteilt. Ihr Titel war "You Are The Reason" von Calum Scott (34).

Wer in die nächste Runde des Recalls kommt, darf zusammen mit Dieter Bohlen (68), Pietro Lombardi (30), Katja Krasavice (26) und Leonie "Leony" Burger (25) nach Bangkok in Thailand reisen.