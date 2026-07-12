Vor "Forsthaus Rampensau": Jessica Zemer und Lillipop dissen sich auf Instagram
Darmstadt/Berlin - "Wir beide ziehen schon ganz, ganz bald ins 'Forsthaus Rampensau'!" Mit diesem triumphierenden Ausruf begrüßt Reality-Darstellerin Jessica Zemer (25) ihre Fans in ihrem jüngsten Instagram-Reel, das sie zusammen mit ihrer Forsthaus-Partnerin Lillipop (27) aufnahm.
Die beiden jungen Frauen haben sich durch ihren gemeinsamen Sieg bei der Show "Die Realitystar Academy" von Désirée Nick (69) Wildcards für die Teilnahme an der Joyn-Show "Forsthaus Rampensau" gesichert. Sie sollen dabei als Team agieren, doch in dem Clip vom Samstagabend dissen sich Jessica und Lilli gegenseitig.
"Ich habe mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht, was mich vielleicht bei Dir nerven könnte", wendet sich die Darmstädterin an die 27-Jährige. "Na, jetzt bin ich aber gespannt, Madame", erwidert Lilli mit selbstbewusstem Blick.
"Ich glaube, was mich nerven könnte ist, dass Du halt eine Person bist, Du bist sehr, sehr präsent", verrät Zemer und ergänzt kurz darauf: "Du bist halt immer so sehr super auf die Fresse: 'Hallo, hier bin ich!'"
"Ich glaube, das könnte mich nerven mit der Zeit", betont Jessica. "Du meinst, dass ich Dir die Show stehlen könnte?", mutmaßt die Berlinerin mit provozierendem Tonfall als Erwiderung. "Mir kann keiner die Show stehlen", kontert die Darmstädterin.
Danach ist Lilli an der Reihe und schießt verbal gegen Jessica.
Lillipop zu Jessica Zemer: "Ich werde safe in Dein Bett pupsen"
"Was mich vielleicht nerven könnte ist, dass Du nicht genug aus Dir rauskommst und nicht genug Persönliches zeigst", kritisiert die 27-Jährige ihre Forsthaus-Partnerin.
Lilli bemängelt, dass die Darmstädterin oft versuche, "die Jessica, die Du meinst, die man im Fernsehen sehen will" zu sein.
Auch mutmaßt Lilly, dass ihre Partnerin mit einem geheimen Plan in das "Forsthaus Rampensau" einziehen werde: "Bitch, wenn Du einen Plan hast, dann wäre es schön, wenn Du mich einweihst!", echauffiert sich die 27-Jährige.
"Der Plan ist zu gewinnen! Ich will mit Dir gewinnen!", betont Jessica Zemer als Antwort. "Ok, gut, dann haben wir ja denselben Plan", erwidert Lillipop.
Zum Abschluss kündigt die Berlinerin an die Darmstädterin gewandt noch an: "Ich werde safe in Dein Bett pupsen, wenn Du mich nervst." "Was! Du willst in mein Bett pupsen? Dann spucke ich Dir ins Bett!", kontert Jessica und beide Frauen lachen - so ganz ernst war das wechselseitige Dissen wohl nicht gemeint.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/jessicazemer