Vor "Forsthaus Rampensau": Jessica Zemer und Lillipop dissen sich auf Instagram

Darmstadt/Berlin - "Wir beide ziehen schon ganz, ganz bald ins ' Forsthaus Rampensau '!" Mit diesem triumphierenden Ausruf begrüßt Reality-Darstellerin Jessica Zemer (25) ihre Fans in ihrem jüngsten Instagram-Reel, das sie zusammen mit ihrer Forsthaus-Partnerin Lillipop (27) aufnahm.

Jessica Zemer (25) ist eine der beiden Gewinnerinnen der Show "Die Realitystar Academy". © Screenshot/Instagram/jessicazemer

Die beiden jungen Frauen haben sich durch ihren gemeinsamen Sieg bei der Show "Die Realitystar Academy" von Désirée Nick (69) Wildcards für die Teilnahme an der Joyn-Show "Forsthaus Rampensau" gesichert. Sie sollen dabei als Team agieren, doch in dem Clip vom Samstagabend dissen sich Jessica und Lilli gegenseitig.

"Ich habe mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht, was mich vielleicht bei Dir nerven könnte", wendet sich die Darmstädterin an die 27-Jährige. "Na, jetzt bin ich aber gespannt, Madame", erwidert Lilli mit selbstbewusstem Blick.

"Ich glaube, was mich nerven könnte ist, dass Du halt eine Person bist, Du bist sehr, sehr präsent", verrät Zemer und ergänzt kurz darauf: "Du bist halt immer so sehr super auf die Fresse: 'Hallo, hier bin ich!'"

"Ich glaube, das könnte mich nerven mit der Zeit", betont Jessica. "Du meinst, dass ich Dir die Show stehlen könnte?", mutmaßt die Berlinerin mit provozierendem Tonfall als Erwiderung. "Mir kann keiner die Show stehlen", kontert die Darmstädterin.

Danach ist Lilli an der Reihe und schießt verbal gegen Jessica.