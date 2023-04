Davina und Shania Geiss verlieren ihren Hund, mit dieser Wendung rechnet niemand!

In ihrer Panik rufen die Schwestern ihre Eltern an. Die sitzen zu diesem Zeitpunkt in Dubai und erfreuen sich an ihrer neu gekauften Immobilie. Helfen können Robert (59) und Carmen (57) aus der Ferne aber natürlich nicht. Also geht die Suche weiter ...

Im Anschluss an die ausgiebige Tour durch die monegassischen Luxus-Boutiquen wollen Davina und Shania ihre Ausbeute eigentlich nur schnell hoch in ihr Apartment bringen.

Robert (59) und seine Frau Carmen Geiss (57) sitzen in ihrem neuen Apartment in Dubai und können ihren Töchtern aus der Ferne nicht helfen. © RTLZWEI

Kurz darauf erhält der 59-jährige Unternehmer eine Nachricht von seinem Nachbarn im Fürstentum. Dieser offenbart Robert, dass er die Fellnase in der Parkgarage gefunden und anschließend mit in seine Wohnung genommen hat. Die frohe Kunde gibt der zweifache Familienvater natürlich sogleich an seine Töchter weiter. Was für eine Erleichterung!

Um ein ähnliches Drama in Zukunft zu vermeiden, beherzigen Davina und Shania anschließend den gut gemeinten Ratschlag ihres Vaters und kaufen für Maddox einen GPS-Tracker. Das neue Halsband hat zudem noch einen tollen Nebeneffekt - zumindest aus der Sicht ihrer Eltern.

Denn auch Carmen lädt sich die dazugehörige App herunter. Nun weiß die Kult-Blondine nicht nur, wo sich der treue Yorkshire Terrier der Geissens gerade aufhält, sondern hat gleichzeitig auch noch das Bewegungsprofil ihrer Töchter im Blick! Spannend.

Was das große Staffelfinale sonst noch so bereithält, erfahrt Ihr in der neuen Folge von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" am 1. Mai um 20.15 Uhr bei RTLZWEI.