"Die Geissens": Jetzt sprechen Robert und Carmen über ihren Kontostand!

Seit 2011 lassen sich "Die Geissens" in ihrem glamourösen Alltag von TV-Kameras begleiten. © Instagram/carmengeiss (Screenshot)

Seine Mutter mahne ihn heute noch zur Zurückhaltung, wenn er mal wieder den ohnehin schon mit etlichen Luxuskarossen gespickten Fuhrpark erweitern wolle. "Ich kaufe mir das Auto dann zwar trotzdem, aber ich würde niemals unvernünftig mit Geld um mich werfen."

Robert und Carmen betonen außerdem, dass es beim Thema Geld sowieso keinerlei Geheimniskrämerei zwischen ihnen gebe. "Wir haben ein gemeinsames Konto. Egal, wer wie viel verdient, alles geht dort drauf - und auch wieder runter", so die "Jetset"-Interpretin.

Wenn jemand über sie sage, sie würde ihrem Ehemann bloß auf der Tasche liegen, lässt Carmen das völlig kalt. "Da ich selbst Geld verdiene, muss ich meinen Mann nicht um Erlaubnis bitten, bevor ich mir etwas kaufe." Diskussionen über etwaige Anschaffungen sind der Mutter von Davina (20) und Shania (19) daher völlig fremd.

Was die vierköpfige Protz-Familie im vergangenen Jahr so alles erlebt hat, flimmert ab dem 8. Januar wieder in Doppelfolgen über die Mattscheibe. Zum Auftakt verschlägt es die Kult-Auswanderer nach Hamburg. Auch Moderator Kai Pflaume (56) wird in der ersten Episode zu sehen sein.