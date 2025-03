Die Geissens: Neue Zahlen rund um die glamouröse Millionärsfamilie machen hellhörig

Jetzt gibt es ein unerwartetes Quoten-Comeback! Wie das Medienmagazin " DWDL " berichtet, lockten die am Montag ausgestrahlten Episoden starke 460.000 und 520.000 Menschen vor die Endgeräte.

Zu Beginn wussten die Geschichten auch noch zu überzeugen. Dann kam das Dschungelcamp , und die Quoten brachen ein. Auch nach dem Ende der zweiwöchigen RTL-Show konnten "Die Geissens" jedoch nicht mehr an die vorherigen Zuschauerzahlen anknüpfen.

RTL-Moderator Günther Jauch (68) feierte mit "Wer wird Millionär?" am Montagabend den Quotensieg zur Primetime. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Zuletzt waren für die Reality-Doku, die seit 2011 ausgestrahlt wird, oft nur noch etwas mehr als drei Prozent drin. Laut "DWDL" habe der Clan aus dem mondänen Fürstentum Monaco damit die "wochenlange Durststrecke beendet".

So scheint das Baustellen-Chaos in Saint-Tropez tatsächlich mehr Menschen zu interessieren als die Sight-Seeing-Reisen nach Bali und Marokko in den Wochen zuvor. Auch das Spezial zum Kölner Karneval brachte nicht den erhofften Quotenerfolg.

Über die guten Einschaltquoten werden sich Robert, Carmen und Co. sicher gefreut haben. Chancenlos war die Jetset-Familie an diesem Abend vor allem gegen Günther Jauch (68). "Wer wird Millionär?" spielte einen Marktanteil von stolzen 16,1 Prozent ein.

Wer mehr von den Geissens sehen möchte, der sollte am Montag, ab 20.15 Uhr, wieder RTLZWEI einschalten. Verpasser habe die Möglichkeit, die neuen Folgen bereits sieben Tage vor TV-Start im Premium-Bereich von RTL+ zu streamen.