GNTM: Intimer Moment und schlüpfriges Nacktshooting

In der 15. Folge der aktuellen Staffel "Germany's Next Topmodel" mussten die Models vor Starfotograf Rankin die Hüllen fallen lassen.

Von Jan Höfling, Friederike Hauer, Marco Schimpfhauser

München - In der 15. Folge der 19. Staffel "Germany's Next Topmodel" warteten große Jobs und ein kniffliges Nacktshooing auf die Kandidaten.

GNTM Staffel 19, Folge 15: Nackig im Regenmantel und Kuscheln für Kohle

Grace (25) und Armin (27) gehen beim Jobcasting für eine Deomarke auf Tuchfühlung. © ProSieben/Sven Doornkaat Drei Wochen vor dem Finale gab es drei große Jobs zu ergattern. So setzte sich Xenia (24) gegen die Konkurrenz durch und wurde das neue Gesicht für die "Ardell"-Wimpern. Das Casting für die Deomarke "Borotalco" verlangte eine freundschaftliche Umarmung. Bei Armin (27) sorgte die Nähe zu seiner Partnerin Grace (25) jedoch für ziemliches Herzklopfen. Für den Kunden war ihre Performance zu intim: Den Job bekamen am Ende Kadidja (21) und Frieder (25). Derweil wurden die Zwillinge Julian und Luka (24), Armin (27), Marvin (22) und Jermaine (19) für das Musikvideo der österreichischen Sängerin Kaleen (29) zum Eurovision Song Contest 2024 auserwählt. Germany's Next Topmodel Durch den GNTM-Monsun: Dieses Shooting hat es richtig in sich! Anschließend mussten die Kandidaten vor Starfotograf Rankin (58) erneut die Hüllen fallen lassen. "Bei unserem nächsten Shooting geht es jetzt darum, trotz des Windes und des Regens gut zu performen", erklärte Heidi Klum (50) das "Monsun-Shooting". Gegen die Wassermassen waren die Models nur mit einem transparenten Regenmantel ausgestattet.

Xenia (24, l.) und Fabienne (21) konnten ihre Schüchternheit vor der Kamera ablegen. © ProSieben/Sven Doornkaat (2)

Posieren und dabei bedeckt bleiben: Jermaine (20) ließ sich von der spärlichen Bekleidung nicht aufhalten. © ProSieben/Sven Doornkaat

Nackte Tatsachen: Welche Models können ohne Kleidung nicht überzeugen?

Während der Männer kaum Hemmungen zeigten, fühlten sich die Frauen nicht alle nackt vor der Kamera wohl. Trotzdem eine selbstbewusste Pose abzuliefern, war schwierig. "Sie sieht traurig aus", stellte Heidi schon bei Kadidjas Shooting fest. Auch Xenia (24) und Fabienne (21) haderten zunächst mit der Vorstellung, konnten ihre Scheu dann aber ablegen. Kein Foto gab es am Ende für Marvin (23), der als schlechtester Mann beim Shooting aus der Reihe gefallen war.

Die Schritte zu der hauseigenen Let's-Dance- und Mini-Playback-Show-Mischung brachte den Models Choreografin Nikeata Thompson (43) bei. Entsprechend sollten sich die Teilnehmer die Schritte einprägen. Aber nicht zu viel Nachdenken. Präzise tanzen. Aber locker bleiben. Tanzen wie Profis. Aber wissen, keine Profis zu sein. Hää? Egal. Nach gut einer Viertelstunde ging es für eine Auswahl der Teilnehmer schon weiter zum Bademoden-Casting für "Calzedonia". Mit in der Job-Jury saß die 2011er-GNTM-Vize-Siegerin und ProSieben-Moderatorin Rebecca Mir (32). Xenia (24) und Kadidja (21) bekamen den Zuschlag. Die Jungs konnten wohl nicht ausreichend überzeugen. Aber es musste ja auch noch getanzt werden. Neben Heidi und Nikeata nahm für die Tanz- und Walk-Performance die britische Schauspiel-Ikone Joan Collins (90) Platz. Lip-Sync-Choreo in die Kamera und anschließend noch einmal über den Laufsteg, ehe das Jury-Urteil fällt. Nicht alles saß dabei immer perfekt. "Performen heißt nicht, performen wie Nikeata", beruhigt aber die Tanztrainerin. "Wenn die Power nicht am Start ist, dann habe ich das Gefühl: sie hören einen anderen Song", gab Nikeata Thompson vor dem abschließenden Urteil noch einmal zu bedenken. Die drei schwächsten Jungs bei dem Lip-Sync-Walk waren Marvin (22), Linus (25) und Aldin (22). "Mittlerweile hat dir die Konkurrenz den Rang abgelaufen", nahm sich Show-Chefin Heidi vor allem den viel zu selbstsicheren Aldin zur Brust – ehe sie ihn nach Hause schickte. Aber er darf zu ihrer legendären Halloween-Party kommen. Wir werden Ende Oktober mal ein Auge darauf haben, Heidi. Und auch für Sara (28) war in dieser Folge Endstation. Für den Rest hatte Heidi wieder Fotos. Wie diese allerdings entstanden sind, haben wir mal wieder nicht gesehen. Aber nächste Woche bestimmt. Schließlich steht ein Nackt-Shooting an.

GNTM Staffel 19, Folge 13: Kamera läuft! Zoff-Szenen und NYX zu verlieren

In der 13. Woche ging es darum, dass eine Handvoll Models um einen Job für die nächste Kampagne der Make-up- und Beauty-Marke NYX wetteiferten. Selber schminken, Selfie-Cam am Leih-Handy an und selbst den Spot ausdenken und inszenieren. Die Message: Ich bin wie ich sein will, egal, was andere denken. So etwas gab es noch nie in der Werbewelt? Diese sensationelle Idee wurde am besten von Lea (24) und Jermaine (19) umgesetzt. Job gesichert und automatisch für die nächste Sendung qualifiziert – alles richtig gemacht. Genau dieses Duo hatte sich erst vor vier Ausgaben auch die Kilian-Kerner-Kampagne gekrallt. Lea und Jermaine haben wohl ein gutes Händchen für große Jobs. Für die anderen Kandidaten ging es dann darum, eine Filmszene zu spielen. Nicht mit irgendwem, sondern mit dem deutschen Schauspieler Thomas Kretschmann (61, "King Kong", "Avengers – Age of Ultron"). Gespielt wurde (meist) eine "Zoff im Restaurant"-Szene. Paarungen für das Casting wurden vorher schon ausgelost. Und man will es kaum glauben: Die Zwillinge Julian und Luka (24) sowie die beiden Dauer-Streithammel Dominik (28) und Aldin (22) waren jeweils ein Team. Die Zwillinge spielten ihre Rollen übrigens als Zwillinge. Da hätten sie einmal die Chance ... ach, egal. Bevor es jedoch an die Schauspiel-Künste ging, gab es noch kurze Aufregung! Kadidja (21) hatte es den Kreislauf zerlegt und die Sanitäter nahmen sie mit. Sie war damit vorerst raus. Heidi Klum (50) vermeldete kurz darauf aber, dass es ihr so weit gut gehen würde. Nach dem Szenen-Spiel ging auch Aldin in die Klinik, weil ihm schlecht wurde. Die Zwillinge überzeugten Heidi – endlich mal beide – besonders mit ihrer Performance: "Ich wollte euch unbedingt einmal zusammen sehen und es war eine gute Entscheidung." Wie war das mit dem Auslosen? Weniger begeistern konnte die Jury allerdings Dominik. Er musste die Show am Ende verlassen. Aber nicht allein: auch für Stella (34) war Schluss. In der kommenden Woche müssen die Models dann ihre Tanzkünste unter Beweis stellen. Wann wohl wieder mal ein Fotoshooting zu sehen sein wird?

GNTM Staffel 19, Folge 12: Model bricht sich Finger vor Triple-Walk

Für Julian (24) startete die Woche schmerzhaft: Beim Herumalbern am Strand brach er sich den Finger! Immerhin musste der Frankfurter nicht operiert werden. Für die anstehende Challenge hieß es Zähne zusammenbeißen, denn diese Woche standen gleich drei Walks auf dem Programm. "Die Models sollen ein bisschen Fashion-Week-Luft schnuppern", erklärte Heidi (50). Dazu hatte sie sich die Designer Kevin Germanier (32), Esther Perbandt (49) und Ashton Michael (41) als Gastjuroren ins Boot geholt. Der 50-Meter-Catwalk wurde dabei zur Herausforderung. Die Frauen hatten in ihren hohen Schuhen zu kämpfen: Grace (24) strauchelte gleich mehrfach und auch Xenia (24) hatte Probleme mit dem Gleichgewicht. Für die Männer war hingegen das langsame Laufen ungewohnt. "Ich schlafe gleich ein", reagierte Designerin Esther - so hatte sie sich die Präsentation ihrer Kreationen nicht vorgestellt! Am Ende konnten Lydwine (21) und Lucas (24) nicht überzeugen und mussten die Show an dieser Stelle verlassen.

GNTM Staffel 19, Folge 11: Pärchen-Zoff im Hochzeitskleid

Die Kandidaten mussten sich für das Unterwasser-Pärchen-Shooting ausmachen, wer mit wem abtaucht. Vor allem Mare (22) stemmte sich mit aller Gewalt gegen Lucas (24) als Partner – sie wollte nicht ein reines Tattoo-Model-Shooting. Doch sie sollte am Ende dankbar sein. "Schwimmen kann ich, aber Luft anhalten nicht. Hauptsache, wir machen nichts unter Wasser", sagte Mare noch nichts ahnend vor dem anstehenden Shooting. Dann wurde ihr klar, was ihr bevor steht. Und die komplette Gruppe ahnte: Das wird nichts mit den beiden. "Mal sehen, ob ich eine Panikattacke bekomme. Das kann auch passieren", machte Mare sich und ihrem Partner wenig Hoffnung. Und übergab ihr ganzes Schicksal in Lucas' Hände. "Zieh mich einfach mit Gewalt runter, egal, was ich mache." Doch Lucas konnte beim Probelauf im Penthouse-Pool etwas, was vielleicht niemand geschafft hätte: Vertrauen aufbauen. Vor Heidi Klums Augen lieferten die beiden so gut ab, dass selbst Marvin (22) von der Couch aus schrie: "Lucas! Das nächste Mal will ich mit dir shooten!" Und Mare fiel ihm beim Verlassen des Pools direkt wieder in die Arme: "Ich bin so dankbar, dass ich das mit dir machen kann." Doch beim Shooting kam die Panikattacke und beide wackelten. So konnte auch er sich nicht entfalten. "Die Ehe kann man annullieren", scherzte Lucas danach. "Ich mag sie." Aber als Model-Partnerin war sie alles andere als optimal. Auch andere hatten zu kämpfen. Jermaine (19) und Maximilian (21) mussten als Bräutigam-Pärchen abtauchen, weil inzwischen ein Männerüberschuss bestand. Ihre Energie außerhalb des Wassers war jedoch deutlich besser, als im Tank. "Ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen süß", hätte sich Heidi erhofft. Stella (34) fühlte sich an ihre eigene Hochzeit erinnert und hatte fiese Flashbacks. Ihr Mann war kurz nach dem Ja-Wort damals an einem Herzinfarkt gestorben. Doch mit Linus (25) an ihrer Seite schaffte sie die nächste Runde. "Es war mir auf jeden Fall eine Ehre", so der Shooting-Bräutigam. Für Maximilian und Mare fiel am Ende der inszenierte "schönste Tag im Leben" ordentlich ins Wasser. Sie mussten den Model-Wettkampf verlassen.

GNTM Staffel 19, Folge 10: Sechs Models müssen gehen!

Was für ein Job! Die weiblichen Models hatten diese Woche die ganz große Chance, das neue Gesicht des Unterwäsche-Herstellers Intimissimi zu werden. Grace (24) konnte die Kunden dabei am meisten überzeugen. Besonders für sie hat die Kampagne eine spezielle Bedeutung: "Von einem kleinen syrischen Dorf auf die Plakate von Intimissimi ... Mir fehlen die Worte", reagierte sie überwältigt.

Während sie für die Kampagne fotografiert wurde, mussten die anderen Teilnehmer der Show ein aussagekräftiges Reel erstellen. Frieder (25) und Stella (34) waren mit ihren Videos die Favoriten und durften auf Heidis Kosten in LA shoppen gehen. Danach war allerdings Schluss mit lustig! "Heute muss ich die Taschentücher rausholen", kündigte die Model-Mama knallhart an. Der wichtige Walk vor Gastjurorin und Supermodel Winnie Harlow (29) wurde durch einen transparenten Schleier vor dem Gesicht zur großen Herausforderung. Zuvor mussten sich allerdings die Wackelkandidaten der letzten Woche für den Runway qualifizieren: Nuri (22), Jana (24), Yusupha (26) und Felix (29) schafften es nicht - und mussten sich deshalb bereits ohne Foto verabschieden.

Für den Rest wurde es luftig: Bei den verbleibenden Kandidaten sorgten auf dem Catwalk dann zwanzig Windmaschinen für mächtigen Gegenwind. Während manche dem Sturm trotzen konnten, hatten andere doch sehr mit ihren Posen zu kämpfen. Bei Dominik (28) und Lilli (22) sah Heidi keine Chance auf Verbesserung. Auch sie mussten die Sendung nun verlassen.

GNTM Staffel 19, Folge 9: Die letzte Etappe für Julian und Luka?

"Germany's Next Topmodel – ohne Heidi Klum (50)". Könnte man zumindest meinen, denn abgesehen von ein paar einzelnen und kurzen Einspielern – und ihrer Werbesports mit Töchterchen Leni (19) – hat man von der Model-Mama wenig gesehen. Dafür übernahm anfangs TV-Moderatorin Claudia von Brauchitsch (49) das Zepter und machte mit den Teilnehmenden der Show ein Presse-Coaching. Welche (vielleicht auch unangenehme) Fragen erwarten einen von den Journalisten, wie verkauft man sich am besten und welche rhetorischen Fallen lauern? Nach diesem kurzen Übungs-Talk meldete sich Dauer-Gastjuror Kilian Kerner (39) zu Wort. Er gab den Kandidaten ein Catwalk-Training, erteilte entsprechend Feedback und hatte sogar einen Job zum 20-jährigen Designer-Jubiläum mit im Gepäck: "Es wird der größte Job, den ich je vergeben habe." Als sich Klum auch zum späteren "Tiny-Tokio"-Fotoshooting hinzugesellte, wollte sie von Kerner wissen, ob er denn schon ein paar Favoriten hätte. Er nannte keine Namen, aber es schien, als ob er Linus (25) bereits etwas ins Herz geschlossen hätte. Doch zuerst müssen alle erst einmal vor der Kamera des Star-Fotografen Yu Tsai überzeugen. Und der ließ kein gutes Haar an den Akteuren - wenn sie nicht ordentlich ablieferten: "Boring, boring, boring", hörte man mehr als einmal. Klum verteilte direkt nach dem jeweiligen Shooting der Zweier-Teams erste Freikarten in die nächste Sendung. Alle anderen mussten hoffen und bangen. Und schon wieder kündigte sich eine Art Dämmerung bei den – diesmal getrennt auftretenden – Zwillingen an: Luka (24) wurde in die nächste Runde durchgewunken, Julian musste zittern und rechnete mit seinem Abschied. Tränentrocknen bei den beiden 24-Jährigen – doch Julian sollte noch einmal von der Show-Sense springen. Wie alle anderen! Diese Woche sollte schon wieder niemand gehen. Doch Stella (34), Nuri (22), Jana (24), Yusupha (26), Dominik (27) und Felix (29) müssen in der kommenden Woche in einem Walk-Contest gegeneinander antreten. Der oder die Verlierer reisen dann ab. Und das neue Gesicht für Kilian Kerners Kampagne? Es sollte zwei geben. Und die hießen Lea (24) und Jermaine (19).

GNTM Staffel 19, Folge 8: Große Jobs und die Stadt der Engel

Die Nachwuchs-Models konnten zum Auftakt der aktuellen Sendung ihre ersten großen Jobs an Land ziehen. Bereits für das Tanzvideo von Mike Singer (24) hatten Kadidja (21), Armin (27), Grace (24), Xenia (23), Marvin (22) und Mare (22) mit ihren stylischen Moves überzeugt, nach dem inszenierten Pärchenstreit blieben nur noch Marvin und Xenia übrig für den Job. Diese Szenen waren teils auch im ProSieben-Trailer zur Episode zu sehen. War also alles nur inszeniert. Was für eine Überraschung ... Modemacher Samuel Gärtner hatte für Aldin (22), Kadidja und – erneut – Marvin weitere Auftragsarbeiten parat und im dritten Casting sahnte für das Magazin "Sleek" Maximilian (21) ab. Und auch Kadidja. Läuft bei ihr und Marvin. Drei Bewerbungen, zwei Jobs. Das sorgt sicher für Stimmung bei den Mitbewerbern. Zumal Kadidja beim Hauptakt auch als "Last Face" laufen durfte. Doch dann kam das Highlight: die Reise nach L.A. – und die verbundenen Streitereien um die besten Betten. Großes Drama. Also bei den Männern. Aussage bei den Mädels: "Wir können ja jetzt mal höflich fragen, ob wir diesmal den Vortritt kriegen, oder?" Aussage bei den Jungs: "Heul, heul, ich will das Bett, mir egal, Heidi hätte gewollt, dass ich um das Bett kämpfe, jammer, heul." Okay, die letzte Aussage wurde grob aus dem Gedächtnis zitiert – aber so in etwa klang es. Das Highlight für Heidi Klum (50) und dem Gastjuror, den britischen Designer Christian Cowan (27), sollte der Walk auf einem Footballfeld werden – während ein paar Spieler mit überschaubarer Motivation Lederbälle in sicherer Distanz hin und her warfen. Wegen der Action. Wie bereits in der Vorwoche fielen wieder die Zwillinge Luka (24) und Julian negativ auf. Sie waren die einzigen, die sich – unabhängig voneinander – während des Walks verlaufen hatten. Aber so hatten wir die Chance, mehrfach wieder Heidis Mantra zu hören: "Aber ihr wisst, nur einer kann Germany's Next Topmodel werden." Und dabei sind es dieses Jahr doch zwei. Wer das aber auf jeden Fall nicht sein wird, erfahren wir erst später. Alle wurden geschlossen in die nächste Runde gelassen – was mehr rollende Köpfe in der Zukunft bedeuten wird. Vielleicht sogar schon in der kommenden Woche.

GNTM Staffel 19, Folge 7: Sedcard-Shooting bringt den Zwillings-Bonus in Gefahr

Eine individuelle Präsentation seiner Selbst – inklusive eigenständiger Auswahl von Outfit und Make-up – stand auf dem Plan. Und das alles natürlich vor Show-Chefin Heidi Klum. Was die Teilnehmer bei all dem nicht wussten: Das war kein gespieltes Casting – die Kunden durften hinter den Kulissen entsprechend versteckt per Headset und Monitor zusehen und mithören. Nachdem Aldin (22) und Kadidja (21) am Ende den besten Eindruck machten und somit künftig für das 20-Jahr-Jubiläum von "Emmi Caffè Latte" werben werden, sonnten sich die sieglosen entspannt in der spanischen Sonne – oder suchten nach möglichst entsprechend guten Gründe, warum das heimliche Casting ihnen den eigentlichen ja sicheren Zuschlag gekostet hat. Alles Makulatur, denn die größte Herausforderung sollte ohnehin noch anstehen: das Sedcard-Shooting – mit GNTM-Haus- und Hof-Fotograf Christian Anwander. Hier waren vor allem die Zwillinge Luka (24) und Julian im Visier der Model-Mama und des Fotografen. Denn Julian begeisterte auf ganzer Linie und bekam – im Gegensatz zu seinem Bruder – eine der Fotomappen. Allerdings sah der das ganz anders, seine Stärken eher beim Catwalk als beim Posen. Und wollte seine Mappe Luka zuschieben. "Nein, das geht nicht", funkte Klum jedoch sofort dazwischen. Sollte dies am Ende das modelnde Doppelpack trennen? Zum letzten Tag auf Teneriffa endete die Reise jedoch für Alexandra (21). Sie stand zum Schluss gegen Mare (22) im Showdown, machte dort aber nur den zweiten Platz. Doch es blieb noch die Frage: Werden die Zwillinge getrennt? Max (20) stand gegen Julian im Episoden-Finale. Gute Nachrichten für alle, die gerne doppelt sehen: Die Twins bleiben zusammen und Max ist raus! Die restlichen 14 Männer und zwölf Frauen dürfen mit ihren brandneuen Model-Mappen nach Frankfurt am Main reisen, um anschließend um die nächsten Jobs zu kämpfen. Bevor es schließlich auch in dieser Staffel wieder über den großen Teich in die USA gehen wird. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik – zumindest für mindestens eine Woche.