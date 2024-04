Comeback-Kracher bei GZSZ: "Jetzt überrascht Zoe alle!"

Zoe Vogt hat den Kolle-Kiez bis zu ihrem vermeintlichen Serientod terrorisiert und kehrt jetzt überraschend zurück. © RTL / Anna Riedel

Schauspielerin Lara Dandelion Seibert (31) hat lange Zeit selbst nicht mit ihrer Rückkehr gerechnet, schließlich endete ihr Gastauftritt mit dem vermeintlichen Serientod, "aber manchmal werden Wünsche wahr", freute sie sich in einem RTL-Interview.

"Als ich den Anruf erhielt, ob ich zurückkommen möchte, musste ich nicht lange überlegen", schließlich "habe mir schon letztes Jahr gewünscht, länger zu bleiben", sagte die 31-Jährige.

Achtung, Spoiler!

Jetzt taucht die Ex-Killerin also unvermittelt als Mitarbeiterin an einer Tankstelle wieder auf und versetzt Yvonne in Angst und Schrecken. Doch ist es wirklich die Totgeglaubte? Die Physiotherapeutin beginnt an ihrem Verstand zu zweifeln und geht der Sache auf den Grund.

Um es kurz zu machen: Ja, sie ist tatsächlich von den Toten auferstanden. "Jetzt überrascht Zoe alle!", kündigte Seibert an. Was sie damit konkret meint und ob sich ihre Figur womöglich an Laura und John rächen will, durfte die Darstellerin aber natürlich noch nicht verraten.